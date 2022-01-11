.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 730,5 млрд руб.
.
11 января 2022 года 09:57
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 730,5 млрд руб.
|0
11 января. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 11 января по данным на начало операционного дня выросло до 730,5 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 475,8 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
11 января 2022 года 17:32
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Экспобанка в иностранной и национальной валюте на уровне "BB-". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Fitch также подтвердило... читать дальше
.11 января 2022 года 17:24
При неблагоприятном развитии ситуации с распространением штамма "омикрон" суточный прирост новых заболевших СOVID-19 в России может достигнуть шестизначных значений, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Сегодня мы видим, к сожалению, в пессимистическом варианте... читать дальше
.11 января 2022 года 17:15
Американская авиакомпания American Airlines Group Inc. прогнозирует, что её выручка в четвертом квартале 2021 года сократилась примерно на 17% относительно аналогичного периода допандемийного 2019 года, хотя ранее ожидалось снижение на 20%. Предельный пассажирооборот... читать дальше
.11 января 2022 года 16:56
Самая низкая инфляция в странах Балтии в 2021 году была зафиксирована в Латвии, потребительские цены в Литве и Эстонии выросли более значительно. Среднегодовая инфляция в Латвии в прошлом году составила 3,3%, сообщило Центральное статистическое управление. В декабре... читать дальше
.11 января 2022 года 16:44
1 января. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 11 января однодневные биржевые облигации серии КС-4-171 на 25 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 25 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.11 января 2022 года 16:42
Австралия стала крупнейшим в мире экспортером СПГ в 2021 году, обойдя Катар, согласно данным Kpler, исследующей рынок. Объем экспорта австралийского СПГ в прошлом году вырос на 3% и составил 80,23 млн тонн против 77,63 млн тонн в 2020 году. Катар занял второе место,... читать дальше
.11 января 2022 года 16:34
Председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Атланты Рафаэль Бостик готов к повышению базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) уже на мартовском заседании и ожидает трех подъемов ставки американским ЦБ в течение 2022 года. "Есть возможность... читать дальше
.11 января 2022 года 16:25
Доллар США остается в минусе по отношению к евро и ускорил рост в паре с японской иеной в ходе торгов. Трейдеры ждут ключевых данных об инфляции в США в декабре, которые будут опубликованы в среду. Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают, что индекс... читать дальше
.11 января 2022 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 55,12 пункта (1,474%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3793,8 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3800,17 (+1,64%) пункта,... читать дальше
.11 января 2022 года 16:11
Потребление электроэнергии в РФ в декабре 2021 г. выросло на 4,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, до 109,3 млрд кВт.ч, выработка - на 4,8%, до 111,7 млрд кВт.ч, сообщил "Системный оператор". Энергопотребление в единой энергосистеме России (ЕЭС) также... читать дальше
.11 января 2022 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 74,09/75,82 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 74,09/75,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи упал...
.11 января 2022 года 15:59
Министерство финансов России 12 января проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ИН серии 52004 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина. Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15... читать дальше
.11 января 2022 года 15:58
Россия в 2021 году импортировала из Турции овощей и фруктов на $1 млрд, что на 6,8% больше, чем в 2020 году. РФ стала основным покупателем этой продукции с долей в 32,9%, сообщает агентство "Анадолу" со ссылкой на Ассоциацию союзов экспортеров Средиземноморского региона... читать дальше
.11 января 2022 года 15:49
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США намерена требовать большей прозрачности от крупных частных компаний, считая, что надзор за рынком частного финансирования, популярность которого в Штатах росла в последние десятилетия, является недостаточным. Рынок частного... читать дальше
.11 января 2022 года 15:38
Цены на нефть эталонных марок активно растут во вторник, восстанавливаясь после снижения по итогам предыдущих двух сессий. Участники рынка ждут данных о запасах топлива в США за неделю, завершившуюся 7 января, и в среднем прогнозируют сокращение запасов нефти примерно... читать дальше
.11 января 2022 года 15:30
В среду, 12 января, ожидаются погашения по 2 выпускам облигаций на общую сумму 325 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.