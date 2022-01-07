Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 85,7138 руб.

Минимальный курс евро составил 85,2 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 2043 сделки. Объем торгов составил 5248,34 млн руб., что на 80% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 85,3975 руб. за евро.

7 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9131 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7138 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 62764,255 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 16,014 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9131 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,7138 руб. Минимальный курс евро составил 85,2 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 2043 сделки.... Минимальный курс евро составил 85,2 руб., максимальный - 86,4975 руб. Было заключено 2043 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2336 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,8146 руб. Минимальный курс юаня составил 11,7601 руб., максимальный - 11,9651 руб. Было заключено 58... Минимальный курс юаня составил 11,7601 руб., максимальный - 11,9651 руб. Было заключено 58... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 9638 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6845 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,09 руб., максимальный - 76,53 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 75,09 руб., максимальный - 76,53 руб. Было заключено... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4449 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,2034 руб. По... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5121 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 76,1362... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62780,269 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1257,578 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7288 руб. Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6778 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0483 руб. Минимальный курс юаня составил 11,87 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 300 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,87 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 300 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил под давлением продаж из-за возросшей геополитической напряженности на фоне политического кризиса в Казахстане, а также негативной внешней фондовой конъюнктуры. В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский... В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский... читать дальше

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Нефтяные котировки активно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы опасаются перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии. В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для... В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для... читать дальше

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Выдача потребкредитов в январе-ноябре 2021 года выросла на 15,1%. За 11 месяцев было выдано 15,09 млн потребительских кредитов по сравнению с 13,11 млн в январе-ноябре 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный рост во многом... читать дальше

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Американский рынок акций торгуется в минусе, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы и новую порцию макроэкономической статистики. Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что... Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что... читать дальше

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В ноябре 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 5,4%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 23,7%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2021 года снизился до 62 пунктов с ноябрьского уровня в 69,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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