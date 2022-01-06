Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,6778 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было заключено 58244 сделки. Объем торгов составил 175551,73 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,3975 руб. за доллар США.

6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6778 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62780,269 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1257,578 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7288 руб. Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6778 руб. Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0483 руб. Минимальный курс юаня составил 11,87 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 300 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,87 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 300 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил под давлением продаж из-за возросшей геополитической напряженности на фоне политического кризиса в Казахстане, а также негативной внешней фондовой конъюнктуры. В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский... В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский... читать дальше

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Нефтяные котировки активно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы опасаются перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии. В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для... В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для... читать дальше

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Выдача потребкредитов в январе-ноябре 2021 года выросла на 15,1%. За 11 месяцев было выдано 15,09 млн потребительских кредитов по сравнению с 13,11 млн в январе-ноябре 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный рост во многом... читать дальше

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Американский рынок акций торгуется в минусе, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы и новую порцию макроэкономической статистики. Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что... Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что... читать дальше

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В ноябре 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 5,4%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 23,7%. В странах ЕС цены... В странах ЕС цены... читать дальше

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Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2021 года снизился до 62 пунктов с ноябрьского уровня в 69,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,... читать дальше

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Банк Англии анонсировал выход своей новой научно-популярной книги по экономике под названием "Can't we just print more money?" ("Разве нельзя просто напечатать больше денег?"). Книга, публикуемая в партнерстве с Cornerstone Press, выйдет 19 мая 2022 года, говорится в сообщении... читать дальше

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Цена основных мировых криптовалют снижается сегодня после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой центробанка США. Курс биткойна к 17:23 мск снизился на 1,53% до $42 950, свидетельствуют данные... Курс биткойна к 17:23 мск снизился на 1,53% до $42 950, свидетельствуют данные... читать дальше

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Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре повысился до $80,2 млрд по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем в $67,2 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Таким образом, показатель вырос на 19%. Эксперты, опрошенные Trading Economics,... Эксперты, опрошенные Trading Economics,... читать дальше

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Кабинет министров РФ должен подготовить к августу меры для стабилизации цен на уголь и его бесперебойных поставок населению и производителям тепла, следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина после его пресс-конференции. Речь также идет о возможности... Речь также идет о возможности... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 207 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 200 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель... читать дальше

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"Аэрофлот" отменил рейсы в Казахстан, запланированные на 6-8 января, и приостановил продажи билетов в эту страну. "Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полётов в республику временно невозможно. Отменены... "Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полётов в республику временно невозможно. Отменены... читать дальше

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