.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,6778 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В декабре инфляция замедлилась до 0,8%, за год разогналась до 8,4%
В декабре инфляция составила 0,82% после 0,96% в ноябре, сообщил Росстат. За 2021 год цены выросли на 8,39%. Годовая инфляция оказалась максимальной с 2015 года
 
С Новым годом и Рождеством!
Дорогие наши читатели, партнеры, коллеги, друзья! Уходящий год многие из нас могут назвать непростым. И это здорово! Разве может целый год быть простым? Это было бы и неинтересно. Мы провожаем уходящий год с уважением к нему за те непростые,...
 
Что изменится в жизни россиян в 2022 году
C начала 2022 года россиян ждет повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда, а также новые правила оформления и начисления пенсий -теперь существенная часть процессов, связанных с их оформлением и перерасчетом, будет...
 
За 11 месяцев рост ВВП РФ составил 4,7% - Минэкономразвития
ВВП РФ в ноябре 2021 года, по оценке Минэкономразвития, вырос на 5,2% в годовом выражении после повышения на 4,8% в октябре (оценка уточнена с 4,9%), говорится в опубликованном министерством в среду докладе "Картина деловой активности". В целом за...
 
06 января 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,6778 руб.

 0  
6 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6778 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было заключено 58244 сделки. Объем торгов составил 175551,73 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 76,3975 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
06 января 2022 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 6 января снизилась на 1,96% и составила 62780,269 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62780,269 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1257,578 млрд руб., или на...
.
06 января 2022 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 86,7288 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7090 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 86,7288 руб.

Минимальный курс евро составил 85,985 руб., максимальный - 87,5 руб. Было заключено 5947 сделок....    читать дальше
.
06 января 2022 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 76,6778 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7410 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 76,6778 руб.

Минимальный курс доллара США составил 76,01 руб., максимальный - 77,345 руб. Было...    читать дальше
.
06 января 2022 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,0483 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1484 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,0483 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,87 руб., максимальный - 12,21 руб. Было заключено 300 сделок....    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:57
Рынок российских акций снизился на 1,6-2,6%
Рынок акций РФ завершил под давлением продаж из-за возросшей геополитической напряженности на фоне политического кризиса в Казахстане, а также негативной внешней фондовой конъюнктуры.

В четверг снизилась фондовая Азия (японский Nikkei 225 упал на 2,9%, китайский...    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:43
Цены на нефть продолжают расти, Brent торгуется около $82 за баррель
Нефтяные котировки активно поднимаются в ходе торгов в четверг, инвесторы опасаются перебоев с поставками топлива из Казахстана и Ливии.

В центре внимания трейдеров остаются массовые протесты в Казахстане, в ходе которых погибли десятки человек, пишет MarketWatch. Для...    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:38
Выдача потребкредитов в январе-ноябре выросла в РФ на 15%
Выдача потребкредитов в январе-ноябре 2021 года выросла на 15,1%. За 11 месяцев было выдано 15,09 млн потребительских кредитов по сравнению с 13,11 млн в январе-ноябре 2020 года. Такие данные приводятся в обзоре Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Данный рост во многом...    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:29
Американские фондовые индексы снижаются в ходе торгов
Американский рынок акций торгуется в минусе, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол декабрьского заседания Федеральной резервной системы и новую порцию макроэкономической статистики.

Протокол последнего в прошлом году заседания Федрезерва показал, что...    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:25
Рост цены производителей в еврозоне в ноябре замедлился до 1,8%, в ЕС - до 2%
В ноябре 2021 года цены производителей в еврозоне (индекс PPI) увеличились на 1,8% по отношению к предыдущему месяцу, когда их рост составлял 5,4%, свидетельствуют данные Евростата. В годовом выражении цены в позапрошлом месяце выросли на 23,7%.

В странах ЕС цены...    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:21
В декабре индекс сферы услуг США ISM Non-Manufacturing снизился до 62 пунктов, слабее прогноза
Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в декабре 2021 года снизился до 62 пунктов с ноябрьского уровня в 69,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз экспертов, опрошенных Trading Economics,...    читать дальше
.
06 января 2022 года 18:12
Банк Англии анонсировал научно-популярную книгу "Разве нельзя просто напечатать больше денег?"
Банк Англии анонсировал выход своей новой научно-популярной книги по экономике под названием "Can't we just print more money?" ("Разве нельзя просто напечатать больше денег?"). Книга, публикуемая в партнерстве с Cornerstone Press, выйдет 19 мая 2022 года, говорится в сообщении...    читать дальше
.
06 января 2022 года 17:43
Цены основных криптовалют снижаются после публикации протокола ФРС
Цена основных мировых криптовалют снижается сегодня после публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), показавшего "ястребиный" настрой центробанка США.

Курс биткойна к 17:23 мск снизился на 1,53% до $42 950, свидетельствуют данные...    читать дальше
.
06 января 2022 года 17:24
Внешнеторговый дефицит США в ноябре вырос на 19% - до $80,2 млрд
Дефицит внешнеторгового баланса США в ноябре повысился до $80,2 млрд по сравнению с пересмотренным октябрьским показателем в $67,2 млрд, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Таким образом, показатель вырос на 19%.

Эксперты, опрошенные Trading Economics,...    читать дальше
.
06 января 2022 года 17:12
Правительство РФ к августу подготовит меры для стабилизации цен на уголь
Кабинет министров РФ должен подготовить к августу меры для стабилизации цен на уголь и его бесперебойных поставок населению и производителям тепла, следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина после его пресс-конференции.

Речь также идет о возможности...    читать дальше
.
06 января 2022 года 17:05
Число заявок на пособие по безработице в США выросло на прошлой неделе на 7 тыс. , ожидалось их снижение
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 7 тыс. - до 207 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 200 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель...    читать дальше
.
06 января 2022 года 16:41
"Аэрофлот" отменил рейсы в Казахстан до 8 января
"Аэрофлот" отменил рейсы в Казахстан, запланированные на 6-8 января, и приостановил продажи билетов в эту страну.

"Аэрофлот" информирует об отмене ближайших регулярных рейсов в города Казахстана, так как выполнение полётов в республику временно невозможно. Отменены...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.