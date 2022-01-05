Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,883 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,8172 руб., максимальный - 12,218 руб. Было заключено 175 сделок. Объем торгов составил 49,62 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,895 руб. за юань.

5 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,883 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 64037,847 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 311,789 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1202 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,883 руб. Минимальный курс юаня составил 11,8172 руб., максимальный - 12,218 руб. Было заключено 175 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,8172 руб., максимальный - 12,218 руб. Было заключено 175 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 85,6063 руб. Минимальный курс евро составил 85,1 руб., максимальный - 85,91 руб. Было заключено 3025 сделок.... Минимальный курс евро составил 85,1 руб., максимальный - 85,91 руб. Было заключено 3025 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5209 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,6899 руб. Минимальный курс доллара США составил 75,315 руб., максимальный - 75,8725 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 75,315 руб., максимальный - 75,8725 руб. Была... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 2144 тыс. баррелей - до 417,851 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 10128 тыс. баррелей и составили 232,787 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 10128 тыс. баррелей и составили 232,787 млн баррелей,... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 26,97 пункта (0,696%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3846,52 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,84 (+0,03%) пункта,... читать дальше

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К середине дня индекс Мосбиржи начал снижаться. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи понизился на 33,07 пункта (0,854%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3840,42 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,84 (+0,03%) пункта,... читать дальше

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После снижения индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 8,1 пункта (0,209%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3865,39 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3874,84... читать дальше

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На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 5125 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,6815 руб. По... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи понизился на 10,2 пункта (0,263%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3863,29 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 11,57 пункта (0,713%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС понизился на 11,57 пункта (0,713%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 3042 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 75,4732... читать дальше

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 64349,636 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 330,731 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8004 руб. Минимальный курс евро составил 84,11 руб., максимальный - 85,3075 руб. Было заключено 2762 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,11 руб., максимальный - 85,3075 руб. Было заключено 2762 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1517 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4375 руб., максимальный - 75,585 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,4375 руб., максимальный - 75,585 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7624 руб. Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок.... читать дальше

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Cовокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составил 1,01 квадриллиона рублей, говорится в сообщении площадки. Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул эту психологическую... читать дальше

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