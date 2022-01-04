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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7624 руб.
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04 января 2022 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7624 руб.

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4 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7624 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок. Объем торгов составил 84,82 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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