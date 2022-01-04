Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,7624 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок. Объем торгов составил 84,82 млн руб., что на 95% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,8 руб. за юань.

4 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7624 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 64349,636 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 330,731 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2904 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,8004 руб. Минимальный курс евро составил 84,11 руб., максимальный - 85,3075 руб. Было заключено 2762 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,11 руб., максимальный - 85,3075 руб. Было заключено 2762 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5919 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 75,1517 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,4375 руб., максимальный - 75,585 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,4375 руб., максимальный - 75,585 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 804 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,7624 руб. Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,685 руб., максимальный - 11,845 руб. Было заключено 159 сделок.... читать дальше

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Cовокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" по итогам 2021 года вырос на 6,6% по сравнению с 2020 годом и составил 1,01 квадриллиона рублей, говорится в сообщении площадки. Впервые в истории годовой объем операций на рынках биржи перешагнул эту психологическую... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе по индексу МосБиржи, индекс РТС практически не изменился. Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос в пределах... Во вторник в Азии преобладала позитивная динамика (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,2%, гонконгский Hang Seng вырос в пределах... читать дальше

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Неопределенность на нефтяном рынке из-за распространения штамма COVID-19 "омикрон" остается, но он не влияет на изменение спроса на нефть, что позволяет ОПЕК+ наращивать добычу в соответствии с планом, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в эфире телеканала "Россия24". Он... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в декабре снизился до 58,7 пункта с ноябрьских 61,1 пункта, свидетельствуют данные Института управления поставками (ISM). Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в... Значение индикатора стало минимальным с января 2021 года. Эксперты в... читать дальше

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Американский автопроизводитель Ford Motor Co. сообщил о планах увеличить производство пикапов на электроприводе F-150 Lightning почти в два раза, до 150 тыс. машин в год. Благодаря этой новости акции компании растут на 1,8% в ходе предварительных торгов во вторник,... Благодаря этой новости акции компании растут на 1,8% в ходе предварительных торгов во вторник,... читать дальше

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Немецкий химический концерн BASF анонсировал новую программу выкупа акций на сумму 3 млрд евро на фоне хороших показателей и доходов от продажи активов. Как сообщается в пресс-релизе компании, программа стартует в январе и завершится не позднее 31 декабря 2023...

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов во вторник, причем Dow Jones и S&P 500 достигли исторических максимумов перед выходом данных о деловой активности в производственном секторе США. Институт управления поставками (ISM) обнародует значение... Институт управления поставками (ISM) обнародует значение... читать дальше

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Министры ОПЕК+ приняли решение сохранить план по наращиванию нефтедобычи на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале, говорится в пресс-релизе ОПЕК. В сообщении отмечается, что министры подтвердили критическую важность полного соответствия квотам и механизмам компенсации с... В сообщении отмечается, что министры подтвердили критическую важность полного соответствия квотам и механизмам компенсации с... читать дальше

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Американские ипотечные кредиторы выдали займы общим объемом $1,61 трлн в 2021 году, что является рекордным показателем, согласно данным Mortgage Bankers Association. Для сравнения, в 2020 году объем ипотечных кредитов составил $1,48 трлн, а предыдущий рекорд - $1,51 трлн - был... читать дальше

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Трейдеры оценивают более чем в 50% вероятность повышения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) в марте текущего года, свидетельствуют данные CME Group Inc. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее подъем в конце первого... Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, шансы на ее подъем в конце первого... читать дальше

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Состояние главы Tesla Inc. Илона Маска увеличилось на $33,8 млрд в понедельник, после публикации компанией данных о рекордных поставках электромобилей в 2021 году. Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $304,2 млрд. Маск занимает первое... Состояние Маска, согласно индексу Bloomberg Billionaires, составляет $304,2 млрд. Маск занимает первое... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 23,6 пункта (0,613%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3876,1 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3892,29 (+1,03%) пункта,... читать дальше

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