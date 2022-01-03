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Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5508 руб.
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03 января 2022 года 19:15

Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 74,5508 руб.

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3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5508 руб.

Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,1975 руб. Было заключено 21522 сделки. Объем торгов составил 57785,69 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,7775 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

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