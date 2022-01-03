Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,6815 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,82 руб. Было заключено 135 сделок. Объем торгов составил 32,1 млн руб., что на 100% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,735 руб. за юань.

3 января. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 95 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6815 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 64018,905 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1200,892 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1106 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,5508 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,1975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,175 руб., максимальный - 75,1975 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 95 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6815 руб. Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,82 руб. Было заключено 135 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,65 руб., максимальный - 11,82 руб. Было заключено 135 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1221 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,6002 руб. Минимальный курс евро составил 84,25 руб., максимальный - 85,32 руб. Было заключено 1993 сделки.... Минимальный курс евро составил 84,25 руб., максимальный - 85,32 руб. Было заключено 1993 сделки.... читать дальше

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Американские фондовые индексы уверенно растут на торгах в понедельник, в ходе первой сессии 2022 года. По итогам 2021 года S&P 500 прибавил 26,9%, Nasdaq Composite - 21,4%, Dow Jones Industrial Average - 18,7%. Начавшийся год может оказаться менее успешным для... Начавшийся год может оказаться менее успешным для... читать дальше

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Китайские производители электромобилей NIO Inc., XPeng Inc. и Li Auto, акции которых торгуются в Нью-Йорке, показали сильные результаты в декабре, а также по итогам всего 2021 года. Так, XPeng и Li Auto увеличили поставки электромобилей в декабре до рекордных значений -... Так, XPeng и Li Auto увеличили поставки электромобилей в декабре до рекордных значений -... читать дальше

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Министры ОПЕК на внеочередном заседании выбрали нового генерального секретаря организации - с 1 августа 2022 года сроком на три года избран Хайтам Аль-Гайс из Кувейта, сообщила организация. Аль-Гайс был представителем Кувейта в ОПЕК с 2017 по 2021 год, в настоящее время является... читать дальше

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Более 270 километров дорог планируется построить в Москве к 2025 году, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Развитие транспортного каркаса остается приоритетной задачей строительного комплекса Москвы. В... "Развитие транспортного каркаса остается приоритетной задачей строительного комплекса Москвы. В... читать дальше

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Пять ядерных держав - Китай, Россия, Великобритания, США, Франция - выступили с заявлением о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия и взаимному ненацеливанию ракет. Заявление лидеров пяти стран опубликовано на сайте Кремля. "Китайская Народная... "Китайская Народная... читать дальше

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Потребительские цены в Турции в декабре 2021 года выросли на 36,08% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года, максимальными темпами с сентября 2002 года, на фоне обвала курса лиры, свидетельствуют данные статистического института страны (Turkstat). Инфляция ускорилась по... читать дальше

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Цены на нефть растут в ходе первых торгов нового года, несмотря на сохраняющееся беспокойство рынка по поводу падения спроса из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 мск... Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 16:00 мск... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 70,32 пункта (1,857%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3857,58 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3866,04 (+2,08%) пункта,... читать дальше

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Экономика Сингапура в четвертом квартале 2021 года увеличилась на 5,9% по сравнению с тем же периодом годом ранее, свидетельствуют предварительные данные министерства торговли и промышленности страны. Темпы роста замедлились по сравнению с 7,1% в третьем квартале,... Темпы роста замедлились по сравнению с 7,1% в третьем квартале,... читать дальше

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Рынки акций основных западноевропейских стран растут в ходе первых торгов 2022 года. Биржа Лондона закрыта в понедельник по случаю Нового года. 2022 год начался в условиях продолжающейся неопределенности из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Вспышка... 2022 год начался в условиях продолжающейся неопределенности из-за распространения нового штамма COVID-19 "омикрон". Вспышка... читать дальше

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Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, биржи которых работали в понедельник, не продемонстрировали единой динамики. Южнокорейский индекс Kospi закрыл первые торги нового года ростом на 0,37%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на... Южнокорейский индекс Kospi закрыл первые торги нового года ростом на 0,37%, в то время как гонконгский Hang Seng опустился на... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 70,82 пункта (1,87%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3858,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3866,04 (+2,08%) пункта,... читать дальше

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