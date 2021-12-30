Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 84,4732 руб.

Минимальный курс евро составил 83,91 руб., максимальный - 85,175 руб. Было заключено 9307 сделок. Объем торгов составил 46705,56 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 84,5925 руб. за евро.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,4732 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 62818,014 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 395,661 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 8227 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,6602 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,9425 руб., максимальный - 75,15 руб. Была... Минимальный курс доллара США составил 73,9425 руб., максимальный - 75,15 руб. Была... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 10594 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 84,4732 руб. Минимальный курс евро составил 83,91 руб., максимальный - 85,175 руб. Было заключено 9307 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,91 руб., максимальный - 85,175 руб. Было заключено 9307 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1037 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6907 руб. Минимальный курс юаня составил 11,6325 руб., максимальный - 11,82 руб. Было заключено 323 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,6325 руб., максимальный - 11,82 руб. Было заключено 323 сделки.... читать дальше

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Естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) в России в январе-ноябре 2021 года выросла на 64% по сравнению с январем-ноябрем 2020 года, составив 945,1 тыс. человек (против 574,9 тыс. человек годом ранее), сообщил Росстат. Число... Число... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил последние торги в этом году на оптимистичной ноте благодаря улучшению внешней конъюнктуры и дорожающей нефти. В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос... В Азии в четверг отмечалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, китайский Shanghai Composite вырос... читать дальше

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Полномочия генерального директора Российского фонда прямых инвестиций продлены на пять лет, соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Документ опубликован в четверг на официальном интернет-портале правовой информации. "Назначить Дмитриева Кирилла... "Назначить Дмитриева Кирилла...

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Цены на нефть вернулись к росту в четверг на фоне низкой активности торгов, усиливающей волатильность. Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках... Давление на рынок в четверг оказали данные о том, что Китай сократил квоты на импорт нефти для независимых нефтепереработчиков. Согласно официальным данным, в рамках... читать дальше

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Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства, которое вносит изменения в льготное кредитование отрасли. Согласно документу, размещенному на сайте информации о подготовке правовых актов, предельную ставку для льготных кредитов в АПК предлагается повысить с нынешних... читать дальше

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Единая европейская валюта евро поступила в оборот 20 лет назад - 1 января 2002 года - в 12 странах ЕС, включая Бельгию, однако на руках у бельгийцев еще остаются 17 млрд бельгийских франков, что соответствует примерно 426 млн евро. "Каждый день мы принимаем людей,... "Каждый день мы принимаем людей,... читать дальше

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В Китае в этом году отмечен стабильный рост числа предприятий с иностранным капиталом, что свидетельствует о продолжающейся оптимизации инвестиционной среды для зарубежных предпринимателей, сообщил в четверг журналистам официальный представитель министерства торговли КНР Гао... читать дальше

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Продажи виниловых пластинок в Великобритании в 2021 году станут рекордными за 30 лет на фоне активного спроса на новые альбомы шведского квартета ABBA и британской певицы Адель, по оценке Британской ассоциации производителей фонограмм (BPI). С начала года уже продано... С начала года уже продано... читать дальше

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Американские фондовые индексы растут в четверг, Dow Jones Industrial Average и S&P 500, завершившие торги накануне на максимумах, могут поставить очередные рекорды. С начала декабря Dow Jones поднялся на 5,8%, с начала 2021 года - на 19,2%, S&P 500 - соответственно на... С начала декабря Dow Jones поднялся на 5,8%, с начала 2021 года - на 19,2%, S&P 500 - соответственно на... читать дальше

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ЦБ РФ в первой половине 2022 года планирует провести стресс-тестирование банков по методу bottom-up, следует из программы обследований регулятора. Тестирование будет проводиться в два этапа: первый пройдет в январе-марте (срок предоставления данных - январь), второй - в... Тестирование будет проводиться в два этапа: первый пройдет в январе-марте (срок предоставления данных - январь), второй - в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,399 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,78 руб., максимальный - 74,99 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,78 руб., максимальный - 74,99 руб. Было заключено... читать дальше

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Американская Tesla Inc. отзывает сотни тысяч электрокаров Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, сообщает Barron's со ссылкой на письмо Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США. Компания 21 декабря сообщила NHTSA о проблемах при... Компания 21 декабря сообщила NHTSA о проблемах при... читать дальше

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