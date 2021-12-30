30 декабря 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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30 декабря. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 03.01 по 09.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|03.01.2022
|18:00
|Объем расходов на строительство в США
|Ноябрь 2021
|04.01.2022
|10:00
|Объемы розничных продаж в Германии
|Ноябрь 2021
|04.01.2022
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|Декабрь 2021
|04.01.2022
|11:55
|Данные о безработице в Германии
|Декабрь 2021
|04.01.2022
|12:30
|Изменение денежной массы в Великобритании
|Ноябрь 2021
|04.01.2022
|16:30
|Цены производителей в Канаде
|Ноябрь 2021
|04.01.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|Декабрь 2021
|05.01.2022
|10:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|Декабрь 2021
|05.01.2022
|13:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|Декабрь 2021
|05.01.2022
|16:15
|Занятость в производственном секторе США
|Декабрь 2021
|05.01.2022
|16:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|Ноябрь 2021
|05.01.2022
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 декабря
|06.01.2022
|10:00
|Объем промышленных заказов в Германии
|Ноябрь 2021
|06.01.2022
|13:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|Ноябрь 2021
|06.01.2022
|16:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Германии
|Декабрь 2021
|06.01.2022
|16:30
|Внешнеторговый баланс США
|Ноябрь 2021
|06.01.2022
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 19 по 25 декабря
|06.01.2022
|18:00
|Индекс деловой активности в секторе услуг США
|Декабрь 2021
|06.01.2022
|18:00
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|Ноябрь 2021
|06.01.2022
|18:00
|Объем промышленных заказов в США
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|10:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|10:00
|Промышленное производство в Германии
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|10:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|10:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|10:45
|Промышленное производство во Франции
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|13:00
|Индекс делового и потребительского доверия в еврозоне
|Декабрь 2021
|07.01.2022
|13:00
|Объемы розничных продаж в еврозоне
|Ноябрь 2021
|07.01.2022
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|Декабрь 2021
|07.01.2022
|16:30
|Безработица в Канаде
|Декабрь 2021
|07.01.2022
|16:30
|Данные с рынка труда США
|Декабрь 2021
|07.01.2022
|18:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|Декабрь 2021
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30 декабря 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 03.01 по 09.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
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