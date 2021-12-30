.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6361 руб.
.
30 декабря 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6361 руб.
|0
30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6361 руб. Минимальный курс юаня составил 11,62 руб., максимальный - 11,9396 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 192,44 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,68 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
30 декабря 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,399 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,78 руб., максимальный - 74,99 руб. Было заключено... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:56
Американская Tesla Inc. отзывает сотни тысяч электрокаров Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, сообщает Barron's со ссылкой на письмо Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США. Компания 21 декабря сообщила NHTSA о проблемах при... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:47
Внешний долг РФ в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,2 млрд, до $490,6 млрд, следует из обновленной оценки, размещенной на сайте ЦБ РФ. Этот рост произошел главным образом вследствие распределения в пользу России специальных прав заимствования (СДР) в размере... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:36
Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG расширяет производство в Турции, стремясь сократить зависимость от Юго-восточной Азии и укоротить цепочки поставок. Серьезные проблемы в глобальных цепочках поставок создали "невообразимые трудности" для Hugo... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:22
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг "Роснано" до "ruBBB+", говорится в пресс-релизе агентства. По рейтингу установлен развивающийся прогноз и снят статус "под наблюдением". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:15
В течение ближайшей недели с 03.01 по 09.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:09
Миллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation. Это произойдет из-за увеличения счетов за электроэнергию, стагнацию уровня зарплат и роста налогов, которые... читать дальше
.30 декабря 2021 года 17:00
В понедельник, 3 января, в России праздник - Новогодние каникулы, в Великобритании, Канаде, Японии нерабочий день, поскольку праздник Новый год приходится на выходной. Во вторник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 5 января, в России... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:54
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 198 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 206 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:46
Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в ноябре 2021 года увеличился на 22,2 млрд рублей, или на 0,2%, до 11 трлн 452,7 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Его рост в январе-ноябре 2021 года составил 2 трлн 161,8 млрд рублей, или 23,3%. Годовые темпы... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:43
0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-169 на 17 млрд 180,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:37
Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2021 года составил $78,5 млрд, что в 2,7 раза больше аналогичного периода 2020 года ($29,0 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ оценивал... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:31
Объем международных резервов РФ по состоянию на 24 декабря достиг $630,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, преимущественно в результате положительной переоценки активов и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, сообщил ЦБ РФ. Таким образом, за... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:25
"Русснефть" получила по итогам 2021 года EBITDA в размере около 70 млрд рублей, сообщил президент компании Евгений Толочек в интервью корпоративному изданию "Время Русснефти". "В 2021-м мы добыли более 6,68 млн тонн нефти, разведали 7,7 млн тонн извлекаемых запасов,... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:18
Аграрии РФ в этом году, по предварительным данным, закупили 63 тыс. единиц техники, что на 6,7% больше показателя 2020 года (59 тыс.), сообщает Минсельхоз. В том числе приобретено более 14,2 тыс. тракторов и 6,3 тыс. комбайнов, что на 14,6% и 12,7% выше показателя за прошлый... читать дальше
.30 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,36 пункта (0,812%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3771,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3777,92 (+0,99%) пункта,... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.