Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,6361 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,62 руб., максимальный - 11,9396 руб. Было заключено 79 сделок. Объем торгов составил 192,44 млн руб., что на 65% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,68 руб. за юань.

30 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 729 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6361 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6630 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,399 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,78 руб., максимальный - 74,99 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,78 руб., максимальный - 74,99 руб. Было заключено... читать дальше

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Американская Tesla Inc. отзывает сотни тысяч электрокаров Model 3 и Model S из-за проблем с багажником, сообщает Barron's со ссылкой на письмо Национального управления безопасностью движения на трассах (NHTSA) США. Компания 21 декабря сообщила NHTSA о проблемах при... Компания 21 декабря сообщила NHTSA о проблемах при... читать дальше

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Внешний долг РФ в третьем квартале 2021 года увеличился на $17,2 млрд, до $490,6 млрд, следует из обновленной оценки, размещенной на сайте ЦБ РФ. Этот рост произошел главным образом вследствие распределения в пользу России специальных прав заимствования (СДР) в размере... Этот рост произошел главным образом вследствие распределения в пользу России специальных прав заимствования (СДР) в размере... читать дальше

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Германский производитель одежды и аксессуаров Hugo Boss AG расширяет производство в Турции, стремясь сократить зависимость от Юго-восточной Азии и укоротить цепочки поставок. Серьезные проблемы в глобальных цепочках поставок создали "невообразимые трудности" для Hugo... Серьезные проблемы в глобальных цепочках поставок создали "невообразимые трудности" для Hugo... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг "Роснано" до "ruBBB+", говорится в пресс-релизе агентства. По рейтингу установлен развивающийся прогноз и снят статус "под наблюдением". Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruAA" со стабильным... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 03.01 по 09.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Миллионы британских семей столкнутся с резким ростом стоимости жизни в стране в 2022 году, прогнозирует исследовательская организация Resolution Foundation. Это произойдет из-за увеличения счетов за электроэнергию, стагнацию уровня зарплат и роста налогов, которые... Это произойдет из-за увеличения счетов за электроэнергию, стагнацию уровня зарплат и роста налогов, которые... читать дальше

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В понедельник, 3 января, в России праздник - Новогодние каникулы, в Великобритании, Канаде, Японии нерабочий день, поскольку праздник Новый год приходится на выходной. Во вторник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы. Во вторник, 4 января, в России праздник - Новогодние каникулы. В среду, 5 января, в России... В среду, 5 января, в России... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе уменьшилось на 8 тыс. - до 198 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 206 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель... читать дальше

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Совокупный портфель ипотечных кредитов банков РФ в ноябре 2021 года увеличился на 22,2 млрд рублей, или на 0,2%, до 11 трлн 452,7 млрд рублей, следует из информации на сайте ЦБ РФ. Его рост в январе-ноябре 2021 года составил 2 трлн 161,8 млрд рублей, или 23,3%. Годовые темпы... читать дальше

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0 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 30 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-169 на 17 млрд 180,1 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-сентябре 2021 года составил $78,5 млрд, что в 2,7 раза больше аналогичного периода 2020 года ($29,0 млрд), следует из обновленной оценки платежного баланса РФ, опубликованной на сайте Банка России. Ранее ЦБ оценивал... читать дальше

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Объем международных резервов РФ по состоянию на 24 декабря достиг $630,5 млрд, увеличившись за неделю на $4,2 млрд, преимущественно в результате положительной переоценки активов и покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, сообщил ЦБ РФ. Таким образом, за... Таким образом, за... читать дальше

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"Русснефть" получила по итогам 2021 года EBITDA в размере около 70 млрд рублей, сообщил президент компании Евгений Толочек в интервью корпоративному изданию "Время Русснефти". "В 2021-м мы добыли более 6,68 млн тонн нефти, разведали 7,7 млн тонн извлекаемых запасов,... "В 2021-м мы добыли более 6,68 млн тонн нефти, разведали 7,7 млн тонн извлекаемых запасов,... читать дальше

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Аграрии РФ в этом году, по предварительным данным, закупили 63 тыс. единиц техники, что на 6,7% больше показателя 2020 года (59 тыс.), сообщает Минсельхоз. В том числе приобретено более 14,2 тыс. тракторов и 6,3 тыс. комбайнов, что на 14,6% и 12,7% выше показателя за прошлый... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,36 пункта (0,812%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3771,43 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3777,92 (+0,99%) пункта,... читать дальше

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