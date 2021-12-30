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Цены на жилье в Великобритании в декабре подскочили на 10,4% в годовом выражении после роста на 10% в ноябре, свидетельствуют данные британского ипотечного общества Nationwide Building Society. Повышение цен на жилую недвижимость за 12 месяцев стало максимальным с 2006... читать дальше

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В 2021 году дополнительные доходы федерального бюджета РФ составили порядка 4 трлн рулей, сообщил министр финансов Антон Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК). "Мы хорошо наполняем казну в этом году. У нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы их... "Мы хорошо наполняем казну в этом году. У нас дополнительные доходы под 4 трлн рублей, и мы их... читать дальше

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Объем денежной базы в узком определении в России на 24 декабря составил 14 трлн 474,3 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России. На 17 декабря денежная база в России равнялась 14 трлн 414,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,42%, или на 60,1... На 17 декабря денежная база в России равнялась 14 трлн 414,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,42%, или на 60,1... читать дальше

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Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии продлило на 90 дней госрегулирование цен на социально значимые товары, сообщила пресс-служба ведомства. "Ценовое регулирование на социально значимые товары в 2022 году в целом сохраняет подходы, в... "Ценовое регулирование на социально значимые товары в 2022 году в целом сохраняет подходы, в... читать дальше

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Совместный опрос СберСтрахования жизни и СберСтрахования показал, что россияне рассчитывают в 2022 году найти не только новую работу, хотя большая часть респондентов строит именно такие планы. И так, что себе пообещали россияне в новом году: И так, что себе пообещали россияне в новом году: - Больше всего в... - Больше всего в... читать дальше

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Ноябрьское производство сельхозпродукции в РФ выросло по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года на 12,9% и составило, по предварительной оценке, 788,3 млрд рублей, сообщил вчера Росстат. Темпы роста существенно ускорились. В октябре они составляли 5,5%. Однако по... Однако по... читать дальше

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Скорняк, кочегар и ткач остаются востребованными на российском рынке труда и сегодня, выснил сервис Работа.ру, изучивший базу вакансий и составививший топ старинных профессий. Например, по данным сервиса, в Санкт-Петербурге ищут скорняка, которому готовы платить от 100... Например, по данным сервиса, в Санкт-Петербурге ищут скорняка, которому готовы платить от 100... читать дальше

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По состоянию на 10:05 мск индекс Мосбиржи повысился на 9,43 пункта (0,252%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3750,5 пункта. По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего... По состоянию на 10:05 мск индекс РТС повысился на 0,61 пункта (0,038%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше

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ЦБ РФ 28 декабря купил валюту для Минфина в рамках бюджетного правила на 23 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем покупки валюты составил 22,9 млрд рублей. Днем ранее объем покупки валюты составил 22,9 млрд рублей. В период с 7 декабря по 13 января плановый совокупный объем покупки валюты... В период с 7 декабря по 13 января плановый совокупный объем покупки валюты... читать дальше

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Рынок акций РФ открылся в четверг умеренно позитивной динамикой blue chips, отыгрывая рост нефтяных цен почти до $80 за баррель сорта Brent. Индекс МосБиржи к 07:01 мск повысился на 0,36% - до 3754,66 пункта; цены большинства "голубых фишек" на "Мосбирже" демонстрировали... читать дальше

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Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 30 декабря по данным на начало операционного дня выросло до -559 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо... На начало предыдущего операционного дня сальдо...

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По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,23/75,03 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 11 коп., Cредний курс продажи...

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В последний день 2021 года, который относится к новогодним выходным, на работу выйдут 20% россиян, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru. При этом: При этом: - 14% сограждан в этот день будут работать за стандартную... - 14% сограждан в этот день будут работать за стандартную... читать дальше

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В ходе сегодняшних торгов доллар США укрепляется к основным мировым валютам. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%,... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), поднимается на 0,11%,... читать дальше

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В декабре 2021 года индекс PMI сферы услуг России составил 49,5 пункта, поднявшись с ноябрьского значения 47,1 пункта, сообщается в материалах исследования IHS Markit. Данные указали на минимальное сокращение активности в секторе за три месяца. Совокупный индекс объемов... Совокупный индекс объемов... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро четверга выросло до 284 млн 580 тыс. 401, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн... читать дальше

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