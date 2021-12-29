Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5865 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,547 руб., максимальный - 11,6449 руб. Было заключено 289 сделок. Объем торгов составил 785,24 млн руб., что на 45% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,6376 руб. за юань.

29 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5865 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62422,353 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 261,589 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2066 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8233 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,535 руб., максимальный - 74,2 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 73,535 руб., максимальный - 74,2 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 301 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3878 руб. Минимальный курс евро составил 83,06 руб., максимальный - 84,2875 руб. Было заключено 8706 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,06 руб., максимальный - 84,2875 руб. Было заключено 8706 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 381 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5865 руб. Минимальный курс юаня составил 11,547 руб., максимальный - 11,6449 руб. Было заключено 289 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,547 руб., максимальный - 11,6449 руб. Было заключено 289 сделок.... читать дальше

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Безработица в России в ноябре осталась на уровне 4,3%, достигнутом в сентябре этого года и удержавшемся в октябре, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата). Этот уровень безработицы соответствует историческому минимуму за период наблюдений... Этот уровень безработицы соответствует историческому минимуму за период наблюдений... читать дальше

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За период с 21 по 27 декабря 2021 г. цены на плодоовощную продукцию снизили темпы роста в среднем до 1,2%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе рост цен на эту продукцию составлял 1,3%. В том числе цены на белокочанную капусту... В том числе цены на белокочанную капусту... читать дальше

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Цены производителей на бензин в РФ в ноябре снизились на 7,5% после снижения на 1,2% в октябре, снижения на 2% в сентябре, роста на 3,4% в августе, на 3,5% в июле и на 3,4% в июне, в мае отмечено снижение цен производителей на 0,9%, в апреле - на 0,2%, в марте было значительное... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в октябре 2021 года составил 0,6% после повышения на 2% в сентябре, на 1,5% в августе, на 2,2% в июле, на 4,9% - в июне, на 3,3% в мае, на 7,8% в апреле, на 1,8% в марте, на 2% в феврале и на 0,1% в январе,... читать дальше

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В ноябре оборот розничной торговли в России увеличился по сравнению с показателем за ноябрь 2020 года на 4,1% - до 3 трлн 410,6 млрд рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Рост показателя замедлился после повышения на 4,4% в октябре (данные за октябрь... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в ноябре 2021 года вырос на 7,1% в годовом выражении после роста на 6,6% в октябре (пересмотренные данные), сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). Ранее сообщалось о повышении в октябре... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в среду снижением индикаторов (индексов МосБиржи и РТС) на 1-1,4% после дневной общемировой коррекции вниз. В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на... В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на... читать дальше

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Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП по итогам 3-го квартала 2021 года составила 65% против 70% в 3-м квартале 2020 года, следует из данных Федеральной службы госстатистики РФ (Росстата) об использовании ВВП во 2-м квартале 2021 года. В том... В том... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в декабре 2021 года в добывающих производствах снизился до минус 0,7% с 0% в ноябре, в обрабатывающих производствах опустился до минус 3,3% с минус 2% месяцем ранее,... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ на неделе с 21 по 27 декабря составил 0,1%, после повышения на 0,2% на неделе с 14 по 20 декабря, а также после повышения на 0,4% в первую неделю месяца. Еще ранее потребительские цены на бензин росли следующими темпами: на 0,1% с 23 по 29... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 21 по 27 декабря 2021 года выросли на 0,26%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 14 по 20 декабря) цены увеличились на 0,32%. С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,7%, с... С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,7%, с... читать дальше

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Намеченных развитыми странами решений в области денежно-кредитной политики (ДКП) может оказаться недостаточно для нормализации ситуации с инфляцией, может потребоваться большее повышение ставок мировыми центробанками, считает директор департамента ДКП ЦБ РФ Кирилл... читать дальше

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