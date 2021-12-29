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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 17 декабря по 24 декабря на 3576 тыс. баррелей, бензина - упали на 1459 тыс. баррелей
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29 декабря 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 17 декабря по 24 декабря на 3576 тыс. баррелей, бензина - упали на 1459 тыс. баррелей
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29 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 3576 тыс. баррелей - до 419,995 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 1459 тыс. баррелей и составили 222,659 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов снизились на 1726 тыс. баррелей, достигнув 122,428 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2700 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 900 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 350 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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