Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 83,1915 руб.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,736 руб.

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Экономика РФ близка к состоянию перегрева и сейчас находится выше потенциальных возможностей, упираясь в рынок труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.

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Для того, чтобы удержать цены на бензин в пределах инфляции в 2022 году, Минэнерго вместе с ФАС предусматривает внесение изменений в демпфер, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

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Минск и Москва договорились о кооперации в авиастроении, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого" в среду.

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Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей на 10%, для общественного транспорта на 4,9%, для других транспортных средств на 30%, говорится в сообщении регулятора.

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Ростуризм подготовил для общественного обсуждения законопроект, регулирующий туристскую отрасль в РФ, который должен заменить действующий с 1996 года закон туристской деятельности, документ размещен на портале regulation.gov.ru.

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-168 на 13 млрд 353,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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Добыча нефти с конденсатом в РФ по итогам 2021 года, как ожидается, увеличится на 2% к 2020 году - до 524 млн т, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, экспорт нефти снизится на 3,8%.