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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,736 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,525 руб., максимальный - 74,0675 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,525 руб., максимальный - 74,0675 руб. Было... читать дальше

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Экономика РФ близка к состоянию перегрева и сейчас находится выше потенциальных возможностей, упираясь в рынок труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов. "Анализ этого рынка (труда - ИФ) показывает, что российская экономика... "Анализ этого рынка (труда - ИФ) показывает, что российская экономика... читать дальше

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В новом законе о туризме, подготовленном Ростуризмом, полностью пересмотрена действующая система финансовых гарантий туроператоров, цель изменений - повысить защищенность туристов, избежать банкротств и повысить порог входа на рынок для новых туркомпаний, сообщает в среду... читать дальше

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Для того, чтобы удержать цены на бензин в пределах инфляции в 2022 году, Минэнерго вместе с ФАС предусматривает внесение изменений в демпфер, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". "Увеличиваем уровень компенсации НПЗ, разницы в цене... "Увеличиваем уровень компенсации НПЗ, разницы в цене... читать дальше

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РФ в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь) экспортировала немногим более 21,5 млн тонн пшеницы (с учетом поставок в страны ЕАЭС), что составляет 65% годового экспортного потенциала, следует из обзора, подготовленного экспертами Института конъюнктуры аграрного рынка... читать дальше

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Минск и Москва договорились о кооперации в авиастроении, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого" в среду. "Спасибо, что поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские и военные заводы по авиа. Мы очень многое... "Спасибо, что поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские и военные заводы по авиа. Мы очень многое... читать дальше

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Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей на 10%, для общественного транспорта на 4,9%, для других транспортных средств на 30%, говорится в сообщении регулятора. Кроме того, ЦБ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и... Кроме того, ЦБ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и... читать дальше

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Ростуризм подготовил для общественного обсуждения законопроект, регулирующий туристскую отрасль в РФ, который должен заменить действующий с 1996 года закон туристской деятельности, документ размещен на портале regulation.gov.ru. "Действующий закон о туризме сильно... "Действующий закон о туризме сильно... читать дальше

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9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-168 на 13 млрд 353,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Товарооборот Москвы со странами Латинской Америки за январь-сентябрь текущего года составил $2,81 млрд, показав рост по сравнению с аналогичными периодами в 2020 и в 2019 годах на 56,5% и 21,5% соответственно. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше

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Добыча нефти с конденсатом в РФ по итогам 2021 года, как ожидается, увеличится на 2% к 2020 году - до 524 млн т, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, экспорт нефти снизится на 3,8%. По его словам, экспорт нефти снизится на 3,8%. Добыча газа составит в... Добыча газа составит в... читать дальше

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Потребление электроэнергии в России в 2021 году может составить 1,106 трлн кВт.ч, что на 5,4% в годовом сравнении, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Николай Шульгинов. По его словам, производство, соответственно, может вырасти до 1,131 трлн... По его словам, производство, соответственно, может вырасти до 1,131 трлн... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,2 пункта (0,773%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3748,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3769,74 (-0,21%) пункта,... читать дальше

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ПАО АФК "Система" закрыло сделку по продаже части доли в Segezha Group инвестиционной компании Bonum Capital Алиева, продав за $150 млн 8,7% акций лесопромышленного холдинга. "По итогам закрытия сделки доля корпорации в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%",... "По итогам закрытия сделки доля корпорации в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%",... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,04/74,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...

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Объем поставок несырьевой неэнергетической продукции из Москвы в ФРГ за девять месяцев 2021 года составил $1,35 млрд в денежном эквиваленте, показав рост на 47% к показателю за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше

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