29 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
| 0
|
29 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|Ноябрь 2021
|16:30
|Предварительные данные по запасам на оптовых складах США
|Ноябрь 2021
|18:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 18 по 24 декабря
Это автоматическое сообщение.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 декабря 2021 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1850 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,736 руб.
Минимальный курс доллара США составил 73,525 руб., максимальный - 74,0675 руб. Было... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:51
Экономика РФ близка к состоянию перегрева и сейчас находится выше потенциальных возможностей, упираясь в рынок труда, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Кирилл Тремасов.
"Анализ этого рынка (труда - ИФ) показывает, что российская экономика... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:40
В новом законе о туризме, подготовленном Ростуризмом, полностью пересмотрена действующая система финансовых гарантий туроператоров, цель изменений - повысить защищенность туристов, избежать банкротств и повысить порог входа на рынок для новых туркомпаний, сообщает в среду... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:30
Для того, чтобы удержать цены на бензин в пределах инфляции в 2022 году, Минэнерго вместе с ФАС предусматривает внесение изменений в демпфер, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Увеличиваем уровень компенсации НПЗ, разницы в цене... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:21
РФ в первой половине текущего сельхозгода (июль-декабрь) экспортировала немногим более 21,5 млн тонн пшеницы (с учетом поставок в страны ЕАЭС), что составляет 65% годового экспортного потенциала, следует из обзора, подготовленного экспертами Института конъюнктуры аграрного рынка... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 17:10
Минск и Москва договорились о кооперации в авиастроении, сообщил близкий к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул первого" в среду.
"Спасибо, что поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские и военные заводы по авиа. Мы очень многое... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:58
Банк России расширил границы тарифного коридора по ОСАГО для легковых автомобилей на 10%, для общественного транспорта на 4,9%, для других транспортных средств на 30%, говорится в сообщении регулятора.
Кроме того, ЦБ пересмотрел коэффициенты в зависимости от возраста и... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:47
Ростуризм подготовил для общественного обсуждения законопроект, регулирующий туристскую отрасль в РФ, который должен заменить действующий с 1996 года закон туристской деятельности, документ размещен на портале regulation.gov.ru.
"Действующий закон о туризме сильно... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:43
9 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 29 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-168 на 13 млрд 353,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:40
Товарооборот Москвы со странами Латинской Америки за январь-сентябрь текущего года составил $2,81 млрд, показав рост по сравнению с аналогичными периодами в 2020 и в 2019 годах на 56,5% и 21,5% соответственно. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:31
Добыча нефти с конденсатом в РФ по итогам 2021 года, как ожидается, увеличится на 2% к 2020 году - до 524 млн т, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, экспорт нефти снизится на 3,8%.
Добыча газа составит в... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:17
Потребление электроэнергии в России в 2021 году может составить 1,106 трлн кВт.ч, что на 5,4% в годовом сравнении, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" министр энергетики РФ Николай Шульгинов.
По его словам, производство, соответственно, может вырасти до 1,131 трлн... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 29,2 пункта (0,773%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3748,36 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3769,74 (-0,21%) пункта,... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:08
ПАО АФК "Система" закрыло сделку по продаже части доли в Segezha Group инвестиционной компании Bonum Capital Алиева, продав за $150 млн 8,7% акций лесопромышленного холдинга.
"По итогам закрытия сделки доля корпорации в уставном капитале Segezha Group составила 62,2%",... читать дальше
.
29 декабря 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,04/74,53 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 2 коп., Cредний курс продажи...
.
29 декабря 2021 года 15:59
Объем поставок несырьевой неэнергетической продукции из Москвы в ФРГ за девять месяцев 2021 года составил $1,35 млрд в денежном эквиваленте, показав рост на 47% к показателю за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической... читать дальше
.