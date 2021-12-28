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28 декабря 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,3542 руб.

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28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3542 руб.

Минимальный курс евро составил 83,065 руб., максимальный - 83,5325 руб. Было заключено 5616 сделок. Объем торгов составил 30382,37 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,35 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
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