Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,3542 руб.

Минимальный курс евро составил 83,065 руб., максимальный - 83,5325 руб. Было заключено 5616 сделок. Объем торгов составил 30382,37 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,35 руб. за евро.

28 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3542 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62683,942 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 801,569 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5481 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5119 руб., максимальный - 11,5919 руб. Было заключено 263... Минимальный курс юаня составил 11,5119 руб., максимальный - 11,5919 руб. Было заключено 263... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6057 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,33 руб., максимальный - 73,8825 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,33 руб., максимальный - 73,8825 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3542 руб. Минимальный курс евро составил 83,065 руб., максимальный - 83,5325 руб. Было заключено 5616... Минимальный курс евро составил 83,065 руб., максимальный - 83,5325 руб. Было заключено 5616... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в рамках предновогоднего ралли В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%,... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 1,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%,... читать дальше

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Внеочередное собрание акционеров "Норникеля" одобрило выплату 1 тыс. 523 рублей 17 копеек на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, говорится в сообщении компании. Дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года. Всего на выплату дивидендов будет направлено... Всего на выплату дивидендов будет направлено...

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Число банкротств в российском корпоративном секторе выросло всего на 0,2% за 9 месяцев 2021 года к аналогичному периоду 2020 года. Такие оценки приводятся в макроэкономическом и отраслевом обзоре российского рынка за 3-й квартал 2021 года Coface Russia ViewPoint, подготовленном... читать дальше

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Американский рынок акций в начале торгов во вторник демонстрирует позитивную динамику. Среди инвесторов сохраняется оптимистичное настроение, что позволяет "ралли Санта-Клауса" продолжаться. При этом значение Standard & Poor's 500 в очередной раз обновило исторический максимум,... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок устойчиво повышаются. Нефтяные котировки выросли примерно на 50% с начала текущего года, поддерживаемые восстановлением спроса и ограниченным предложением, контролируемым странами ОПЕК+. В то же время малазийская нефтяная компания Petronas... В то же время малазийская нефтяная компания Petronas... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1811 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,551 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,315 руб., максимальный - 73,85 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,315 руб., максимальный - 73,85 руб. Было... читать дальше

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Краснодарский край, крупнейший регион по выращиванию винограда в РФ, за два года увеличил экспорт винодельческой продукции в пять раз, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 24". "Номер один по экспорту у нас является вино. За последние два года... читать дальше

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Новогодние праздники повысят риск распространения коронавируса, в связи с этим Роспотребнадзор ожидает ухудшения эпидемиологической ситуации после праздничной недели, заявила глава ведомства Анна Попова. "Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество... "Учитывая предстоящие новогодние праздники, когда количество... читать дальше

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Китай в январе-ноябре увеличил грузоперевозки автомобильным транспортом на 15,6% относительно того же периода прошлого года - до 35,71 млрд тонн, сообщает министерство транспорта страны. В том числе в ноябре показатель составил 3,48 млрд тонн. Инвестиции в основные... В том числе в ноябре показатель составил 3,48 млрд тонн. Инвестиции в основные...

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Ассоциация профессиональных инвесторов (АПИ) направила президенту РФ и в Совет Федерации письмо, в котором просит пересмотреть принятый на прошлой неделе Госдумой закон о ликвидации экологического вреда предприятиями и исключить из него положение, запрещающее распределение... читать дальше

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Объем задолженности американцев по кредитным картам вырос на $17 млрд в третьем квартале 2021 года, свидетельствуют последние данные Федерального резервного банка Нью-Йорка. В четвертом квартале этот показатель продолжил стремительно расти на фоне праздничного сезона. Ожидается,... читать дальше

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Жители Москвы в этом году стали раньше закупаться подарками, чем обычно, наибольшей популярностью пользуются компьютеры и телефоны, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. "Высокий интерес отмечается на... читать дальше

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