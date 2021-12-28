Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,551 руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 62683,942 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 801,569 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 340 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5481 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1809 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,6057 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2153 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3542 руб.

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Рынок акций РФ завершил торги на подъеме на фоне благоприятной внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры в рамках предновогоднего ралли

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Внеочередное собрание акционеров "Норникеля" одобрило выплату 1 тыс. 523 рублей 17 копеек на акцию в виде дивидендов за 9 месяцев, говорится в сообщении компании. Дивиденды получат акционеры по данным на 14 января 2022 года.

Всего на выплату дивидендов будет направлено...