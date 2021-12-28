ЦБ РФ установил курс евро с 29 декабря в размере 83,2194 руб.

28 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс, установленный Центральным банком с 29 декабря, составляет 83,2194 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 28,31 коп.

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8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-167 на 15 млрд 267,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Точность кадастровых измерений повысится до 2 см к концу 2022 года, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский. "В основе службы, в ее фундаменте лежит Государственная геодезическая сеть. (...) Качество решений управления Государственной геодезической сетью определяет... "В основе службы, в ее фундаменте лежит Государственная геодезическая сеть. (...) Качество решений управления Государственной геодезической сетью определяет... читать дальше

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ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "Газпром нефть" заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз". Документ подписан в рамках создания совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого... читать дальше

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Доля просроченной свыше 90 дней задолженности в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2021 года выросла до 29,5% с 28,6% по итогам второго квартала, по займам "до зарплаты" осталась на уровне 55-57%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ... читать дальше

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Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,59 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3785,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3789,93 (+1,32%) пункта,... читать дальше

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Зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внесли в парламент законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования, в частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73/74,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи вырос...

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Банк "ФК Открытие" работает с ЦБ по обоим направлениям продажи своих акций: сохраняется интерес стратегов, параллельно готовится к IPO, заявил глава кредитной организации Михаил Задорнов. "Мы работаем вместе с нашим акционером - Центральным банком - по обоим... "Мы работаем вместе с нашим акционером - Центральным банком - по обоим... читать дальше

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Количество "единорогов", стартапов с оценкой стоимости выше $1 млрд и не торгующихся на бирже, увеличилось в мире на 80% в этом году и составило 1058 компаний, свидетельствуют данные Исследовательского института Хужунь (Hurun Research Institute). На первом месте по их... На первом месте по их... читать дальше

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Правительство РФ до конца 2021 года выделит из резервного фонда 495 млн рублей Роснедрам для дальнейшего предоставления "Росгеологии" субсидии на подготовку дополнительных материалов для обоснования заявки России по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном... читать дальше

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В среду, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,96 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В среду, 29 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 56,01 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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В среду, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 24,29 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Российские нефтяные компании (НК) в ноябре 2021 года увеличили по сравнению с октябрем отгрузку автобензина (всего) на экспорт на 63,2%, до 352,529 тыс. тонн, свидетельствуют данные "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок снизилась за указанный период на 2,9% -... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2767 руб. Минимальный курс евро составил 83,05 руб., максимальный - 83,43 руб. Была заключена 3041 сделка.... Минимальный курс евро составил 83,05 руб., максимальный - 83,43 руб. Была заключена 3041 сделка.... читать дальше

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Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. отзывает с китайского рынка 156 автомобилей из-за возможных проблем с безопасностью, сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР. Это касается семи машин моделей GLE SUV и GLS SUV, произведенных с 9 февраля... Это касается семи машин моделей GLE SUV и GLS SUV, произведенных с 9 февраля... читать дальше

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