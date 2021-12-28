.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 декабря составил 73,4959 руб.
.
28 декабря 2021 года 11:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 28 декабря составил 73,4959 руб.
|0
28 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 711 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,4959 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 2630 пунктов. С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
28 декабря 2021 года 16:54
8 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-167 на 15 млрд 267,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... читать дальше
.28 декабря 2021 года 16:53
Точность кадастровых измерений повысится до 2 см к концу 2022 года, заявил глава Росреестра Олег Скуфинский. "В основе службы, в ее фундаменте лежит Государственная геодезическая сеть. (...) Качество решений управления Государственной геодезической сетью определяет... читать дальше
.28 декабря 2021 года 16:39
ПАО "ЛУКОЙЛ" и ПАО "Газпром нефть" заключили договор купли-продажи 50%-ной доли в уставном капитале ООО "Меретояханефтегаз". Документ подписан в рамках создания совместного предприятия для разработки крупного нефтегазового кластера в Надым-Пур-Тазовском регионе Ямало-Ненецкого... читать дальше
.28 декабря 2021 года 16:23
Доля просроченной свыше 90 дней задолженности в совокупном портфеле микрофинансовых организаций (МФО) в третьем квартале 2021 года выросла до 29,5% с 28,6% по итогам второго квартала, по займам "до зарплаты" осталась на уровне 55-57%, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ... читать дальше
.28 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилизируется после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 44,59 пункта (1,192%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3785,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3789,93 (+1,32%) пункта,... читать дальше
.28 декабря 2021 года 16:11
Зампред Совета Федерации Николай Журавлев и глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков внесли в парламент законопроект, который вводит ряд ограничений в сфере потребительского кредитования, в частности, необеспеченные потребительские кредиты можно будет... читать дальше
.28 декабря 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73/74,32 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 47 коп., Cредний курс продажи вырос...
.28 декабря 2021 года 15:52
Банк "ФК Открытие" работает с ЦБ по обоим направлениям продажи своих акций: сохраняется интерес стратегов, параллельно готовится к IPO, заявил глава кредитной организации Михаил Задорнов. "Мы работаем вместе с нашим акционером - Центральным банком - по обоим... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:45
Количество "единорогов", стартапов с оценкой стоимости выше $1 млрд и не торгующихся на бирже, увеличилось в мире на 80% в этом году и составило 1058 компаний, свидетельствуют данные Исследовательского института Хужунь (Hurun Research Institute). На первом месте по их... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:36
Росгеология получит полмиллиарда рублей на подготовку материалов для определения внешней границы континентального шельфа РФ
Правительство РФ до конца 2021 года выделит из резервного фонда 495 млн рублей Роснедрам для дальнейшего предоставления "Росгеологии" субсидии на подготовку дополнительных материалов для обоснования заявки России по установлению внешней границы континентального шельфа в Северном... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:30
В среду, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,96 млн
В среду, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций на общую сумму $16,96 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:30
В среду, 29 декабря, ожидаются погашения по 3 выпускам облигаций на общую сумму 56,01 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:30
В среду, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 24,29 млрд руб.
В среду, 29 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 24,29 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию ... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:23
Российские нефтяные компании (НК) в ноябре 2021 года увеличили по сравнению с октябрем отгрузку автобензина (всего) на экспорт на 63,2%, до 352,529 тыс. тонн, свидетельствуют данные "ЦДУ ТЭК". Отгрузка всего автобензина на внутренний рынок снизилась за указанный период на 2,9% -... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2760 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,2767 руб. Минимальный курс евро составил 83,05 руб., максимальный - 83,43 руб. Была заключена 3041 сделка.... читать дальше
.28 декабря 2021 года 15:07
Mercedes-Benz (China) Automotive Sales Co. отзывает с китайского рынка 156 автомобилей из-за возможных проблем с безопасностью, сообщает Государственное управление по регулированию рынка КНР. Это касается семи машин моделей GLE SUV и GLS SUV, произведенных с 9 февраля... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.