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27 декабря 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3699 руб.
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27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3699 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было заключено 12211 сделок. Объем торгов составил 54408,24 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,605 руб. за доллар США. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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