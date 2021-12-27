Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3699 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было заключено 12211 сделок. Объем торгов составил 54408,24 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,605 руб. за доллар США.

27 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3699 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61882,373 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 647,671 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5141 руб. Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5512 руб. Было заключено 307 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5512 руб. Было заключено 307 сделок.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1347 руб. Минимальный курс евро составил 82,7975 руб., максимальный - 83,875 руб. Было заключено 6994 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,7975 руб., максимальный - 83,875 руб. Было заключено 6994 сделки.... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4215 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0825 руб., максимальный - 73,6725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0825 руб., максимальный - 73,6725 руб. Было... читать дальше

.

Российский рынок акций, торговавшийся с утра на позитиве, завершил понедельник более чем процентным ростом индексов. Европейские рынки акций с открытия торгов демонстрировали сначала минорный, потом противоречивый настрой, а позже в основном... Европейские рынки акций с открытия торгов демонстрировали сначала минорный, потом противоречивый настрой, а позже в основном... читать дальше

.

Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала в Германию продукцию АПК на $352 млн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Германия входит в топ-20 покупателей российских продовольственных товаров с долей 1,1%, сообщает центр "Агроэкспорт" при... читать дальше

.

ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в ноябре 2021 года снизил запасы на 7,5 тонны в пересчете на золото - до 28,9 тонны на начало декабря. Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Сбербанк... Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Сбербанк... читать дальше

.

Объем инвестиционной программы Московской железной дороги (МЖД, "дочка" ОАО "РЖД") в 2021 году, по предварительным оценкам, составил 176 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам начальник МЖД Михаил Глазков. "Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в развитие... "Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в развитие... читать дальше

.

Выход российской металлургии на уровень углеродной нейтральности вызовет необходимость серьезных инвестиций в новые технологии, которых пока нет, а также инвестиций в перестройку существующей технологической платформы, которой пользуются сталепроизводители, заявил бенефициар... читать дальше

.

Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 в ходе сессии достиг рекордной отметки в истории. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск увеличилось на 0,25% и достигло 36042,19 пункта. Индекс... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск увеличилось на 0,25% и достигло 36042,19 пункта. Индекс... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3699 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было... читать дальше

.

Число рабочих мест в туристической отрасли РФ выросло в 2021 году до 2,3 млн человек после падения в 2020 году, что означает восстановление до 92% к уровню доковидного 2019 года. "Основные индикаторы - это турпоток, который по итогам года восстановится на 90% к... "Основные индикаторы - это турпоток, который по итогам года восстановится на 90% к... читать дальше

.

S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. продают часть активов компаниям FactSet Research Systems Inc. и News Corp. за $2,22 млрд, чтобы получить одобрение регуляторов на слияние. S&P продает FactSet свой бизнес CUSIP Global Services, занимающийся каталогизацией финансовых... S&P продает FactSet свой бизнес CUSIP Global Services, занимающийся каталогизацией финансовых... читать дальше

.

"Северсталь" прогнозирует продолжение снижения мировых цен на сталь, однако падение не будет резким, заявил бенефициар компании Алексей Мордашов в интервью "России 24". "Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на... "Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на... читать дальше

.

ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге) в 2021 году собрало 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% превышает показатель 2020 года, говорится в сообщении российского подразделения концерна. В частности, в 2021 году выпущено 71 тыс.... В частности, в 2021 году выпущено 71 тыс.... читать дальше

.

Китайские власти с 1 января 2022 года разрешат создавать в стране предприятия по производству пассажирских автомобилей со 100-процентным иностранным капиталом. Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по... Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по... читать дальше

.