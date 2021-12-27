.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 декабря составил 73,2329 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в ноябре в России составил 7%
В ноябре рост промпроизводства в РФ замедлился до 7% после 7,4% в октябре, сообщил Росстат. По отношению к ноябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 5,9%. Экономисты прогнозировали подъем на 5,7%
 
РФ может повысить ставку для пользователей льготных режимов
Россия может повысить налог на прибыль крупнейших пользователей низконалоговых режимов до 15% по эффективной ставке, чтобы избежать перетекания национальных налоговых потоков в зарубежные бюджеты. Такую опцию Организация экономического...
 
Авиакомпании откажутся от повышения тарифов в 2022 году
Цены на авиабилеты по России в 2021 году упали ниже допандемийного 2019 года и могут остаться на таком уровне и в 2022 году, считают в отрасли. Российские авиакомпании в 2021 году были вынуждены снизить стоимость билетов из-за сильной конкуренции...
 
За полтора года прекратили работу около 40% фитнес-клубов
По итогам 2021 года в целом по России закрылось 15–20% фитнес-клубов, что примерно соответствует прошлогодней кризисной динамике, когда с рынка ушли 20% игроков. Такие оценки дает Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ), пишет "Коммерсант"....
 
27 декабря 2021 года 11:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 27 декабря составил 73,2329 руб.

 0  
27 декабря. FINMARKET.RU - На 11:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 1696 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,2329 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, среднезвешенный курс доллара США вырос на 443 пункта.

С 15 апреля 2003 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе средневзвешенного значения курса доллара США на торгах со сроком расчетов "завтра", сложившегося по состоянию на 11:30 дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
27 декабря 2021 года 19:45
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 декабря выросла на 1,06% и составила 61882,373 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61882,373 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 647,671 млрд руб., или на...
.
27 декабря 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5141 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5141 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5512 руб. Было заключено 307 сделок....    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1347 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1347 руб.

Минимальный курс евро составил 82,7975 руб., максимальный - 83,875 руб. Было заключено 6994 сделки....    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,4215 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4215 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,0825 руб., максимальный - 73,6725 руб. Было...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи вырос на 1%, индекс РТС - на 1,2%
Российский рынок акций, торговавшийся с утра на позитиве, завершил понедельник более чем процентным ростом индексов.

Европейские рынки акций с открытия торгов демонстрировали сначала минорный, потом противоречивый настрой, а позже в основном...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:43
За 11 месяцев рост экспорта продукции АПК РФ в Германию составил 22%
Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала в Германию продукцию АПК на $352 млн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Германия входит в топ-20 покупателей российских продовольственных товаров с долей 1,1%, сообщает центр "Агроэкспорт" при...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:34
ВТБ в ноябре снизил запасы драгметаллов на 7,5 т, Сбербанк - на 1,6 т
ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в ноябре 2021 года снизил запасы на 7,5 тонны в пересчете на золото - до 28,9 тонны на начало декабря.

Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Сбербанк...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:26
Инвестпрограмма МЖД в 2021 г. превысила 170 млрд рублей
Объем инвестиционной программы Московской железной дороги (МЖД, "дочка" ОАО "РЖД") в 2021 году, по предварительным оценкам, составил 176 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам начальник МЖД Михаил Глазков.

"Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в развитие...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:18
Технологии "углеродной нейтральности" могут обойтись российской металлургии в 10 трлн руб. - Мордашов
Выход российской металлургии на уровень углеродной нейтральности вызовет необходимость серьезных инвестиций в новые технологии, которых пока нет, а также инвестиций в перестройку существующей технологической платформы, которой пользуются сталепроизводители, заявил бенефициар...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:09
Американский рынок акций начала неделю в плюсе, S&P 500 обновил исторический максимум
Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 в ходе сессии достиг рекордной отметки в истории.

Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск увеличилось на 0,25% и достигло 36042,19 пункта. Индекс...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 73,3699 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3699 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 17:39
Число рабочих мест в сфере туризма выросло после прошлогоднего падения
Число рабочих мест в туристической отрасли РФ выросло в 2021 году до 2,3 млн человек после падения в 2020 году, что означает восстановление до 92% к уровню доковидного 2019 года.

"Основные индикаторы - это турпоток, который по итогам года восстановится на 90% к...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 17:28
S&P Global и IHS Markit продают активы на $2,2 млрд
S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. продают часть активов компаниям FactSet Research Systems Inc. и News Corp. за $2,22 млрд, чтобы получить одобрение регуляторов на слияние.

S&P продает FactSet свой бизнес CUSIP Global Services, занимающийся каталогизацией финансовых...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 17:18
"Северсталь" прогнозирует продолжение снижения мировых цен на сталь
"Северсталь" прогнозирует продолжение снижения мировых цен на сталь, однако падение не будет резким, заявил бенефициар компании Алексей Мордашов в интервью "России 24".

"Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на...    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 17:03
В 2021 году рост выпуска автомобилей Hyundai в РФ составил 6,5%
ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге) в 2021 году собрало 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% превышает показатель 2020 года, говорится в сообщении российского подразделения концерна.

В частности, в 2021 году выпущено 71 тыс....    читать дальше
.
27 декабря 2021 года 16:54
В Китае разрешат создавать предприятия автопрома со 100-процентным иностранным капиталом
Китайские власти с 1 января 2022 года разрешат создавать в стране предприятия по производству пассажирских автомобилей со 100-процентным иностранным капиталом.

Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.