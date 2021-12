Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 2525,9 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2563,4 млрд руб.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61882,373 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 647,671 млрд руб., или на...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. продают часть активов компаниям FactSet Research Systems Inc. и News Corp. за $2,22 млрд, чтобы получить одобрение регуляторов на слияние.

S&P продает FactSet свой бизнес CUSIP Global Services, занимающийся каталогизацией финансовых... читать дальше