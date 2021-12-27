ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,1886 руб., евро - 82,93 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 82,93 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,23 коп.

27 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 73,1886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,97 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 61882,373 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 647,671 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5141 руб. Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5512 руб. Было заключено 307 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,47 руб., максимальный - 11,5512 руб. Было заключено 307 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 321 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1347 руб. Минимальный курс евро составил 82,7975 руб., максимальный - 83,875 руб. Было заключено 6994 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,7975 руб., максимальный - 83,875 руб. Было заключено 6994 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 190 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4215 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0825 руб., максимальный - 73,6725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0825 руб., максимальный - 73,6725 руб. Было... читать дальше

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Российский рынок акций, торговавшийся с утра на позитиве, завершил понедельник более чем процентным ростом индексов. Европейские рынки акций с открытия торгов демонстрировали сначала минорный, потом противоречивый настрой, а позже в основном... Европейские рынки акций с открытия торгов демонстрировали сначала минорный, потом противоречивый настрой, а позже в основном... читать дальше

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Россия в январе-ноябре 2021 года экспортировала в Германию продукцию АПК на $352 млн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Германия входит в топ-20 покупателей российских продовольственных товаров с долей 1,1%, сообщает центр "Агроэкспорт" при... читать дальше

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ВТБ, лидирующий среди российских банков по объему драгметаллов на балансе, в ноябре 2021 года снизил запасы на 7,5 тонны в пересчете на золото - до 28,9 тонны на начало декабря. Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Сбербанк... Как следует из отчетности кредитных организаций, опубликованной на сайте ЦБ РФ, Сбербанк... читать дальше

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Объем инвестиционной программы Московской железной дороги (МЖД, "дочка" ОАО "РЖД") в 2021 году, по предварительным оценкам, составил 176 млрд рублей, сообщил в понедельник журналистам начальник МЖД Михаил Глазков. "Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в развитие... "Инвестиционная программа ОАО "РЖД" в развитие... читать дальше

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Выход российской металлургии на уровень углеродной нейтральности вызовет необходимость серьезных инвестиций в новые технологии, которых пока нет, а также инвестиций в перестройку существующей технологической платформы, которой пользуются сталепроизводители, заявил бенефициар... читать дальше

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Американские фондовые индексы поднимаются в начале торгов в понедельник, причем индикатор Standard & Poor's 500 в ходе сессии достиг рекордной отметки в истории. Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск увеличилось на 0,25% и достигло 36042,19 пункта. Индекс... Значение Dow Jones Industrial Average к 17:59 мск увеличилось на 0,25% и достигло 36042,19 пункта. Индекс... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 604 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3699 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,0525 руб., максимальный - 73,655 руб. Было... читать дальше

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Число рабочих мест в туристической отрасли РФ выросло в 2021 году до 2,3 млн человек после падения в 2020 году, что означает восстановление до 92% к уровню доковидного 2019 года. "Основные индикаторы - это турпоток, который по итогам года восстановится на 90% к... "Основные индикаторы - это турпоток, который по итогам года восстановится на 90% к... читать дальше

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S&P Global Inc. и IHS Markit Ltd. продают часть активов компаниям FactSet Research Systems Inc. и News Corp. за $2,22 млрд, чтобы получить одобрение регуляторов на слияние. S&P продает FactSet свой бизнес CUSIP Global Services, занимающийся каталогизацией финансовых... S&P продает FactSet свой бизнес CUSIP Global Services, занимающийся каталогизацией финансовых... читать дальше

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"Северсталь" прогнозирует продолжение снижения мировых цен на сталь, однако падение не будет резким, заявил бенефициар компании Алексей Мордашов в интервью "России 24". "Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на... "Мы ожидаем, что цены несколько снизятся дальше. Наверное, весной, с оживлением спроса на... читать дальше

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ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод автоконцерна Hyundai в Санкт-Петербурге) в 2021 году собрало 234 тыс. автомобилей, что на 6,5% превышает показатель 2020 года, говорится в сообщении российского подразделения концерна. В частности, в 2021 году выпущено 71 тыс.... В частности, в 2021 году выпущено 71 тыс.... читать дальше

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Китайские власти с 1 января 2022 года разрешат создавать в стране предприятия по производству пассажирских автомобилей со 100-процентным иностранным капиталом. Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по... Об этом сообщается в ежегодно публикуемом документе министерства торговли и Государственного комитета по... читать дальше

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