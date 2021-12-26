ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 73,1886 руб., евро - 82,93 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 82,93 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,23 коп.

26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 73,1886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,97 коп.

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении объема федерального финансирования на развитие инфраструктуры территории опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в Приморском крае, сообщает пресс-служба правительства в воскресенье. "С 6 млрд до 33,6... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 23 тыс. 721 случай, это минимальное значение с конца сентября, умерли за сутки 968 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье. "За последние сутки в России подтвержденных... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья выросло до 279 млн 477 тыс. 572, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 396... читать дальше

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Оставшийся отрезок Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена из девяти станций готов почти на две трети. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. "Сегодня на БКЛ продолжаются работы на восточном... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 73,1886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,97 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 82,93 руб. По сравнению... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 82,93 руб. По сравнению...

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Авиакомпания Iraqi Airways, национальный перевозчик Республики Ирак, старейшая авиакомпания на Ближнем Востоке, входящая в состав участников Арабской воздушной организации, возобновила в субботу прямые регулярные рейсы Багдад - Москва, сообщили в пресс-службе аэропорта... читать дальше

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Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля. "В развитие переговоров в Сочи 25 ноября с.г. продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в... читать дальше

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В ближайшие три года на развитие студенческого спорта в России из федерального бюджета будет выделено более 1,1 млрд рублей. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабинета министров.. Господдержка... Господдержка... читать дальше

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Каждый третий россиянин (34%) считает, что безработица в стране в 2022 году вырастет, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс". В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных... В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных... читать дальше

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Инвестиционный совет при правительстве Астраханской области присвоил проекту DIY-ритейлера Leroy Merlin по строительству торгового центра в Астрахани статус особо важного инвестпроекта и предоставил налоговые льготы, сообщает "Интерфакс". "Планируется реализовать... "Планируется реализовать... читать дальше

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Специалисты во Франции опасаются, что штамм COVID-19 "омикрон" в январе станет серьезной проблемой для экономики страны и ряда других сфер, пишет в пятницу газета Le Figaro. Издание поясняет, что опасения основаны на том, что "омикрон" - очень заразный штамм, поэтому в... Издание поясняет, что опасения основаны на том, что "омикрон" - очень заразный штамм, поэтому в... читать дальше

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ЦБ РФ в первом квартале 2022 года оценит целесообразность принятия дополнительных мер макропруденциальной политики по ипотечным кредитам, говорится в сообщении регулятора. ЦБ отмечает, что в сегменте ипотечного кредитования после постепенной стабилизации темпов роста... ЦБ отмечает, что в сегменте ипотечного кредитования после постепенной стабилизации темпов роста... читать дальше

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Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы выросло до 278 млн 970 тыс. 424, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса. С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончался 5 млн 392 тыс.... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 946 случаев, умер за сутки 981 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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"Эксперт РА" подтвердило рейтинг лизинговой компании "Солид-Лизинг" на уровне "ruB-" и изменило прогноз на "стабильный", говорится в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruB-" с "развивающимся" прогнозом. "Рейтинг компании обусловлен... "Рейтинг компании обусловлен... читать дальше

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Совет директоров Банка России утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам, после его регистрации рассмотрит вопрос об установлении с 1 июля 2022 года этих лимитов по потребительским кредитам и займам для банков и микрофинансовых организаций, говорится в сообщении... читать дальше

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