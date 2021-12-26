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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 73,1886 руб., евро - 82,93 руб.
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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в ноябре в России составил 7%
В ноябре рост промпроизводства в РФ замедлился до 7% после 7,4% в октябре, сообщил Росстат. По отношению к ноябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 5,9%. Экономисты прогнозировали подъем на 5,7%
 
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В наступающем году востребованность у банков цифровой ипотеки резко возрастет, считают опрошенные "Коммерсантом" банкиры и эксперты. По меньшей мере это обусловлено тремя факторами: ограниченностью ресурсов банков, ростом процентных ставок на...
 
26 декабря 2021 года 09:03

ЦБ РФ установил курс доллара США с 25 декабря в размере 73,1886 руб., евро - 82,93 руб.

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26 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 73,1886 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,97 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 82,93 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 19,23 коп.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар,  Евро

 
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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 82,93 руб. По сравнению...
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Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Сербии Александром Вучичем, сообщает пресс-служба Кремля. "В развитие переговоров в Сочи 25 ноября с.г. продолжено обсуждение текущего состояния и перспектив сотрудничества в...    читать дальше
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В свою очередь, 13% сограждан или почти каждый восьмой полагают, что численность безработных...    читать дальше
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"Планируется реализовать...    читать дальше
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ЦБ отмечает, что в сегменте ипотечного кредитования после постепенной стабилизации темпов роста...    читать дальше
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25 декабря 2021 года 11:23
В России за сутки выявлено более 24,9 тыс. новых случаев COVID-19
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 24 тыс. 946 случаев, умер за сутки 981 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

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Совет директоров ЦБ РФ утвердил нормативный акт по макропруденциальным лимитам
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