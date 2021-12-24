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ГЛАВНОЕ
Рост промпроизводства в ноябре в России составил 7%
В ноябре рост промпроизводства в РФ замедлился до 7% после 7,4% в октябре, сообщил Росстат. По отношению к ноябрю "доковидного" 2019 года показатель вырос на 5,9%. Экономисты прогнозировали подъем на 5,7%
 
Российская экономика в 2021 году вырастет на 4,5%
Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. "Рост ВВП на 4,5% ожидается в этом году. Сейчас он 4,6% по октябрь включительно (за январь-октябрь к аналогичному периоду 2020...
 
Минсельхоз увидел риски роста цен на хлеб и масло
Минсельхоз РФ назвал риски дальнейшего роста цен на муку, хлеб и подсолнечное масло. Как сообщает ведомство, в настоящее время цены производителей на муку и хлеб практически стабилизировались, отмечается их незначительное повышение. "Между тем...
 
Растет востребованность цифровой ипотеки
В наступающем году востребованность у банков цифровой ипотеки резко возрастет, считают опрошенные "Коммерсантом" банкиры и эксперты. По меньшей мере это обусловлено тремя факторами: ограниченностью ресурсов банков, ростом процентных ставок на...
 

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24 декабря 2021 года 19:50
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 24 декабря снизилась на 0,84% и составила 61234,702 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61234,702 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 516,996 млрд руб., или на...
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24 декабря 2021 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1639 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1639 руб.

Минимальный курс евро составил 82,8725 руб., максимальный - 83,48 руб. Была заключена 4281 сделка....    читать дальше
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24 декабря 2021 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 11,5098 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5098 руб.

Минимальный курс юаня составил 11,4763 руб., максимальный - 11,5724 руб. Было заключено 309...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 18:58
Индекс МосБиржи почти не изменился, РТС снизился на 0,23%
Российский рынок акций, оставшийся к вечеру пятницы в одиночестве (сегодня большинство мировых фондовых рынков закрыты в связи с празднованием католического Рождества), завершил торги небольшим снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне ухудшения внешней сырьевой...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 18:40
Три крупных авиакомпании объявили об отмене сотен рейсов из-за болеющих коронавирусом сотрудников
Немецкая авиакомпания Lufthansa и американские Delta Air Lines и United Airlines отменили перед Рождеством сотни международных и внутренних рейсов из-за болезней сотрудников, нередко связанных с распространением штамма COVID-19 "омикрон", сообщает в пятницу Associated...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 18:17
Суд в РФ назначил META оборотный штраф в размере почти 2 млрд руб. от годовой выручки
Мировой суд Москвы признал Meta виновным в повторном нарушении российского законодательства, выразившемся в отказе Facebook (входит в Meta) удалять запрещенный в РФ контент, и назначил компании оборотный штраф в размере почти 2 млрд рублей.

"Постановлением мирового...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 18:05
Аналитики прогнозируют цену нефти в 2022 году в $74 за баррель
Эксперты инвесткомпаний и банков к концу года пересмотрели свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent на 2022 год в сторону увеличения - с $62,6 за баррель (на основе весенних прогнозов) до $74/барр., свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса".

Это...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:56
По итогам этого года курорты РФ примут на 15-20% больше туристов, чем в "допандемийном" 2019 г.
Российские курорты по итогам 2021 года примут на 15-20% больше туристов, чем в 2019 году до пандемии коронавируса, так как туротрасли удалось адаптироваться к ковидным ограничениям, сообщил в пятницу вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании правительственной...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:48
Региональную проблему с мазутом для котельных правильнее решать за счёт субсидирования - глава ФАС
Проблему с мазутом для котельных, которая имеется у ряда регионов, правильнее решать за счёт субсидирования. Такое мнение высказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский.

"Тема мазута касается отдельных регионов, которые пока не газифицированы. В первую очередь -...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:40
Путин: Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на споте
Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:29
Признаков нарушения законодательства в длительном росте биржевых цен на зимнее дизтопливо нет - ФАС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит признаков нарушения законодательства в длительном росте биржевых цен на зимнее дизельное топливо, заявил глава ведомства Максим Шаскольский.

При этом он подчеркнул, что в настоящее время "мы проходим пик потребления по...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:18
Эксперт РА" повысил рейтинг "ТКБ Банка" до уровня "ruBBB-"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности "ТКБ Банка" до уровня ruBBB-, по рейтингу оставлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

"Повышение рейтинга обусловлено поддержанием банком...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
В течение ближайшей недели с 27.12 по 02.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей

Дата

Время

Публикация

Период

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24 декабря 2021 года 17:09
ФАС предложила зафиксировать текущую структуру демпфера по топливу на 2022 г.
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила зафиксировать текущую структуру демпфера по топливу на 2022 год, заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский на пресс-конференции.

При этом он отметил, что финальные решения - за профильными...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 17:00
Выходные и праздничные дни ведущих стран мира на неделе с 27 декабря по 3 января
В понедельник, 27 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник Рождество Христово приходится на выходной.

Во вторник, 28 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник День подарков приходится на выходной.

В пятницу, 31 декабря, в...    читать дальше
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24 декабря 2021 года 16:57
В России Год науки станет началом Научного десятилетия
Президент РФ Владимир Путин предложил провести Научное десятилетие в России.

"Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение...    читать дальше
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