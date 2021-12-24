Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,1639 руб.

Минимальный курс евро составил 82,8725 руб., максимальный - 83,48 руб. Была заключена 4281 сделка. Объем торгов составил 25598,94 млн руб., что на 25% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,335 руб. за евро.

24 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1639 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61234,702 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 516,996 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 756 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1639 руб. Минимальный курс евро составил 82,8725 руб., максимальный - 83,48 руб. Была заключена 4281 сделка.... Минимальный курс евро составил 82,8725 руб., максимальный - 83,48 руб. Была заключена 4281 сделка.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 105 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5098 руб. Минимальный курс юаня составил 11,4763 руб., максимальный - 11,5724 руб. Было заключено 309... Минимальный курс юаня составил 11,4763 руб., максимальный - 11,5724 руб. Было заключено 309... читать дальше

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Российский рынок акций, оставшийся к вечеру пятницы в одиночестве (сегодня большинство мировых фондовых рынков закрыты в связи с празднованием католического Рождества), завершил торги небольшим снижением индексов МосБиржи и РТС на фоне ухудшения внешней сырьевой... читать дальше

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Немецкая авиакомпания Lufthansa и американские Delta Air Lines и United Airlines отменили перед Рождеством сотни международных и внутренних рейсов из-за болезней сотрудников, нередко связанных с распространением штамма COVID-19 "омикрон", сообщает в пятницу Associated... читать дальше

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Мировой суд Москвы признал Meta виновным в повторном нарушении российского законодательства, выразившемся в отказе Facebook (входит в Meta) удалять запрещенный в РФ контент, и назначил компании оборотный штраф в размере почти 2 млрд рублей. "Постановлением мирового... "Постановлением мирового... читать дальше

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Эксперты инвесткомпаний и банков к концу года пересмотрели свои прогнозы относительно цены на нефть марки Brent на 2022 год в сторону увеличения - с $62,6 за баррель (на основе весенних прогнозов) до $74/барр., свидетельствуют данные консенсус-прогноза "Интерфакса". Это... Это... читать дальше

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Российские курорты по итогам 2021 года примут на 15-20% больше туристов, чем в 2019 году до пандемии коронавируса, так как туротрасли удалось адаптироваться к ковидным ограничениям, сообщил в пятницу вице-премьер правительства РФ Дмитрий Чернышенко на совещании правительственной... читать дальше

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Проблему с мазутом для котельных, которая имеется у ряда регионов, правильнее решать за счёт субсидирования. Такое мнение высказал журналистам глава ФАС Максим Шаскольский. "Тема мазута касается отдельных регионов, которые пока не газифицированы. В первую очередь -... "Тема мазута касается отдельных регионов, которые пока не газифицированы. В первую очередь -... читать дальше

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Украина выиграла бы от запуска "Северного потока 2" за счет снижения цен на спотовом рынке Европы, откуда страна закупает для себя газ, заявил президент России Владимир Путин на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по науке и... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не видит признаков нарушения законодательства в длительном росте биржевых цен на зимнее дизельное топливо, заявил глава ведомства Максим Шаскольский. При этом он подчеркнул, что в настоящее время "мы проходим пик потребления по... При этом он подчеркнул, что в настоящее время "мы проходим пик потребления по... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности "ТКБ Банка" до уровня ruBBB-, по рейтингу оставлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом. "Повышение рейтинга обусловлено поддержанием банком... "Повышение рейтинга обусловлено поддержанием банком... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 27.12 по 02.01 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила зафиксировать текущую структуру демпфера по топливу на 2022 год, заявил руководитель ведомства Максим Шаскольский на пресс-конференции. При этом он отметил, что финальные решения - за профильными... При этом он отметил, что финальные решения - за профильными... читать дальше

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В понедельник, 27 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник Рождество Христово приходится на выходной. Во вторник, 28 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник День подарков приходится на выходной. Во вторник, 28 декабря, в Великобритании нерабочий день, поскольку праздник День подарков приходится на выходной. В пятницу, 31 декабря, в... В пятницу, 31 декабря, в... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин предложил провести Научное десятилетие в России. "Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение... "Думаю, будет правильно, если Год науки и технологий станет началом в России целого научного десятилетия, которое послужит стимулом для дальнейшего развития просвещения. Уверен, это решение... читать дальше

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