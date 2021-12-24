Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -491,2 млрд руб.

Банк России согласился предварительно согласовывать с банковским сообществом сроки запуска новых сервисов в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в письме ЦБ, опубликованном на сайте Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия").

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Доллар США слабо меняется относительно основных мировых валют в пятницу на фоне низкой активности торгов, поскольку американские рынки закрыты в преддверии католического Рождества.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,86/74,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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Региональным банкам стоит определиться с нишей и развивать цифровые сервисы, чтобы продолжать успешно работать на рынке, заявил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов журналистам в пятницу.

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Добыча жидких углеводородов в России по итогам 2022 года предполагается на уровне 540-560 млн т, в 2023 году - 542-562 млн т, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке журнала "Энергетическая политика".

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 декабря повысится до $94,9 с $94 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень снизится до $83,5 с $84,8 за тонну, на кукурузу - вырастет до $69 с $55 за тонну.