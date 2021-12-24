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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -491,2 млрд руб.
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24 декабря 2021 года 10:17
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -491,2 млрд руб.
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24 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 24 декабря по данным на начало операционного дня выросло до -491,2 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -839,2 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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24 декабря 2021 года 16:24
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.24 декабря 2021 года 16:15
Чистая прибыль Альфа-банка за январь-ноябрь 2021 года снизилась на 21% и составила 124,916 млрд руб. против 158,209 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль... читать дальше
.24 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,62 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3686,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3702,95 (-0,04%) пункта,... читать дальше
.24 декабря 2021 года 16:07
Доллар США слабо меняется относительно основных мировых валют в пятницу на фоне низкой активности торгов, поскольку американские рынки закрыты в преддверии католического Рождества. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро,... читать дальше
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.24 декабря 2021 года 15:58
Чистая прибыль "Газпромбанка" за январь-ноябрь по РСБУ выросла в 4,2 раза, "Тинькофф банка" - в 1,5 раза, "Совкомбанка" - в 4,4 раза
Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за январь-ноябрь 2021 года составила 121,134 млрд руб. против 29,064 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Показатель вырос в... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:47
Региональным банкам стоит определиться с нишей и развивать цифровые сервисы, чтобы продолжать успешно работать на рынке, заявил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов журналистам в пятницу. "Мы, конечно, заинтересованы, чтобы региональные... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:38
Добыча жидких углеводородов в России по итогам 2022 года предполагается на уровне 540-560 млн т, в 2023 году - 542-562 млн т, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке журнала "Энергетическая политика". "По итогам 2021 года добыча нефти и газового конденсата... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:30
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 декабря повысится до $94,9 с $94 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до $83,5 с $84,8 за тонну, на кукурузу - вырастет до $69 с $55 за тонну. В связи с новогодними каникулами новые ставки пошлин... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:30
В понедельник, 27 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 63,91 млрд руб.
В понедельник, 27 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 63,91 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:30
В понедельник, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,19 млн
В понедельник, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,19 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:30
В понедельник, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 1,62 млрд руб.
В понедельник, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 1,62 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:28
ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4202,69 (-55,74) руб./грамм; на серебро - 53,69 (+0,25) руб./грамм; на платину - 2284,83 (-10,01) руб./грамм; на палладий - 4447,3 (+10,92) руб./грамм. Это автоматическое сообщение.
.24 декабря 2021 года 15:22
Российские нефтяные компании (НК) в январе-ноябре 2021 года пробурили 789,3 тыс. м разведочных скважин, что на 14% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года. По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,5% и достигла... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 581 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,11 руб. Минимальный курс евро составил 82,8025 руб., максимальный - 83,24 руб. Было заключено 2874 сделки.... читать дальше
.24 декабря 2021 года 15:11
Российская экономика восстановилась, и теперь нужно заняться обеспечением долгосрочного экономического роста, заявил на предновогодней встрече с членами правительства президент РФ Владимир Путин. "Восстановление экономики в целом пройдено, в условиях пандемии, сложных... читать дальше
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