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Банк России согласился предварительно согласовывать с банковским сообществом сроки запуска новых сервисов в Системе быстрых платежей (СБП), говорится в письме ЦБ, опубликованном на сайте Ассоциации банков России (Ассоциация "Россия"). Ассоциация обратилась к регулятору... Ассоциация обратилась к регулятору... читать дальше

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Чистая прибыль Альфа-банка за январь-ноябрь 2021 года снизилась на 21% и составила 124,916 млрд руб. против 158,209 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Прибыль... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 17,62 пункта (0,476%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3686,98 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3702,95 (-0,04%) пункта,... читать дальше

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Доллар США слабо меняется относительно основных мировых валют в пятницу на фоне низкой активности торгов, поскольку американские рынки закрыты в преддверии католического Рождества. Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро,... Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести валют (евро,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,86/74,13 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 14 коп., Cредний курс продажи...

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Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за январь-ноябрь 2021 года составила 121,134 млрд руб. против 29,064 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России. Показатель вырос в... читать дальше

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Региональным банкам стоит определиться с нишей и развивать цифровые сервисы, чтобы продолжать успешно работать на рынке, заявил начальник Уральского главного управления Банка России Рустэм Марданов журналистам в пятницу. "Мы, конечно, заинтересованы, чтобы региональные... "Мы, конечно, заинтересованы, чтобы региональные... читать дальше

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Добыча жидких углеводородов в России по итогам 2022 года предполагается на уровне 540-560 млн т, в 2023 году - 542-562 млн т, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в колонке журнала "Энергетическая политика". "По итогам 2021 года добыча нефти и газового конденсата... "По итогам 2021 года добыча нефти и газового конденсата... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 29 декабря повысится до $94,9 с $94 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень снизится до $83,5 с $84,8 за тонну, на кукурузу - вырастет до $69 с $55 за тонну. Пошлина на ячмень снизится до $83,5 с $84,8 за тонну, на кукурузу - вырастет до $69 с $55 за тонну. В связи с новогодними каникулами новые ставки пошлин... В связи с новогодними каникулами новые ставки пошлин... читать дальше

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В понедельник, 27 декабря, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 63,91 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 7 выпускам еврооблигаций на общую сумму $17,19 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 27 декабря, ожидаются выплаты купонных доходов по 30 выпускам облигаций на общую сумму 1,62 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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ЦБ РФ с 25 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4202,69 (-55,74) руб./грамм; на серебро - 53,69 (+0,25) руб./грамм; на платину - 2284,83 (-10,01) руб./грамм; на палладий - 4447,3 (+10,92) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Российские нефтяные компании (НК) в январе-ноябре 2021 года пробурили 789,3 тыс. м разведочных скважин, что на 14% меньше, чем в январе-ноябре 2020 года. По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,5% и достигла... По данным "ЦДУ ТЭК", проходка в эксплуатационном бурении за рассматриваемый период снизилась на 4,5% и достигла... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 581 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,11 руб. Минимальный курс евро составил 82,8025 руб., максимальный - 83,24 руб. Было заключено 2874 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,8025 руб., максимальный - 83,24 руб. Было заключено 2874 сделки.... читать дальше

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Российская экономика восстановилась, и теперь нужно заняться обеспечением долгосрочного экономического роста, заявил на предновогодней встрече с членами правительства президент РФ Владимир Путин. "Восстановление экономики в целом пройдено, в условиях пандемии, сложных... "Восстановление экономики в целом пройдено, в условиях пандемии, сложных... читать дальше

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