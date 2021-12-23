Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,0881 руб.

Минимальный курс евро составил 82,82 руб., максимальный - 83,65 руб. Было заключено 7334 сделки. Объем торгов составил 39552,35 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,0425 руб. за евро.

23 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0881 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 61751,698 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 259,876 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2477 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,0881 руб. Минимальный курс евро составил 82,82 руб., максимальный - 83,65 руб. Было заключено 7334 сделки.... Минимальный курс евро составил 82,82 руб., максимальный - 83,65 руб. Было заключено 7334 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3703 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,4256 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,185 руб., максимальный - 73,67 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,185 руб., максимальный - 73,67 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 466 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5203 руб. Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,5599 руб. Было заключено 305 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,487 руб., максимальный - 11,5599 руб. Было заключено 305 сделок.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте банка "Интеза" до "BBB-" с "BB+". Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз рейтингов - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Рейтинговое действие следует... Рейтинговое действие следует...

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Российский рынок акций, открывшийся коррекционным снижением цен blue chips, завершил четверг в минусе. Европейские рынки акций торговались весь день на повышательном тренде. Европейские рынки акций торговались весь день на повышательном тренде. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги ростом, поддержку... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона завершили торги ростом, поддержку... читать дальше

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В ноябре продажи новых домов в США подскочили на 12,4% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 744 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с апреля, сообщил Минторг страны. В октябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 662 тыс.... В октябре, согласно пересмотренным данным, было реализовано 662 тыс.... читать дальше

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Ценовые ожидания предприятий в декабре, по данным проведенного Банком России мониторинга, практически не изменились, оставшись на уровне максимальных значений последнего года, говорится в комментарии ЦБ. "Сохранение повышенного уровня ценовых ожиданий обусловлено... "Сохранение повышенного уровня ценовых ожиданий обусловлено... читать дальше

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В декабре индекс потребительского доверия в США поднялся до 70,6 пункта с ноябрьского значения в 67,4 пункта, которое было минимальным за 10 месяцев, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно... Предварительно... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валюте АО "Связьинвестнефтехим" на уровне "ВВВ-". Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Прогноз - "стабильный", говорится в сообщении агентства. Краткосрочный РДЭ... Краткосрочный РДЭ... читать дальше

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Американский рынок акций начал день на позитивной ноте после повышения по итогам двух предыдущих сессий. Торги в четверг будут последними на этой неделе в связи с приближением католического Рождества. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск увеличилось на 0,5%... Значение Dow Jones Industrial Average к 18:02 мск увеличилось на 0,5%... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4021 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,3878 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,1725 руб., максимальный - 73,635 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,1725 руб., максимальный - 73,635 руб. Было... читать дальше

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Сбор зерна в РФ в чистом весе в 2021 году составил 120,7 млн тонн, в том числе 75,9 млн тонн пшеницы, сообщается в материалах Росстата. В 2020 году было собрано 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. В 2020 году было собрано 133,5 млн тонн зерна, в том числе 85,9 млн тонн пшеницы. Это предварительные данные уборки.... Это предварительные данные уборки.... читать дальше

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Американский производитель обуви Crocs Inc. покупает итальянский обувной бренд Heydude за $2,5 млрд. Как говорится в сообщении Crocs, компания оплатит сделку собственными акциями на сумму $450 млн, а также денежными средствами в размере $2,05 млрд. Heydude, основанная в... Heydude, основанная в... читать дальше

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Правительство РФ, которое весной 2021 года предложило реформировать институт банкротства в стране, дало отрицательный отзыв на альтернативный законопроект. Он "не обеспечивает комплексный подход к совершенствованию" института несостоятельности, говорится в отзыве кабмина на... читать дальше

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Президент России Владимир Путин заявил, что поручит правительству проработать вопрос о создании инфраструктуры на территориях, где выделены земельные участки для многодетных семей. С вопросом о разработке соответствующей программы на ежегодной пресс-конференции главы... С вопросом о разработке соответствующей программы на ежегодной пресс-конференции главы... читать дальше

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