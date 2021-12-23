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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 18,67 пункта (0,498%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3728,08 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3750,62 (+0,1%) пункта,... читать дальше

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Реальные располагаемые доходы населения РФ по итогам 2021 года, как ожидается, вырастут на 3,5% при инфляции на уровне 8%, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. "Инфляция 8% ожидается. Это гораздо больше, чем прогнозировали. Но все равно рост... читать дальше

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Минимальное значение за месяц (с 23 ноября по 23 декабря) - 74,054 руб. за доллар, максимальное значение - 76,6031 руб. за доллар, средний курс продажи за месяц снизился на 1,70 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Экономисты ухудшают прогнозы роста американской экономики после того, как сенатор Джо Мэнчин отказался поддержать план увеличения бюджетных расходов Build Back Better на $1,75 трлн, по сути лишив его шансов на принятие в прежнем виде, пишет Financial Times. "Это лишает... "Это лишает... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,03/73,97 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 27 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,51/83,78 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 17 коп., Cредний курс продажи упал на...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 72,8/74,05 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 18 коп., Cредний курс продажи упал...

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Рост ВВП РФ в 2021 году ожидается на уровне 4,5%, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос "Интерфакса". По его словам, рост инвестиций в основной капитал прогнозируется по итогам года на уровне 6%. "Рост ВВП на 4,5% ожидается... "Рост ВВП на 4,5% ожидается... читать дальше

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Рынки акций стран Западной Европы начали торги на позитивной ноте. Беспокойство инвесторов по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" немного ослабло, поскольку они анализируют новое исследование ученых из Южной Африки, где был впервые обнаружен... Беспокойство инвесторов по поводу распространения нового штамма коронавируса "омикрон" немного ослабло, поскольку они анализируют новое исследование ученых из Южной Африки, где был впервые обнаружен... читать дальше

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Россия лучше многих развитых экономик мира справилась с вызовами коронавирусной инфекции и начала восстановление опережающими темпами, заявил президент РФ Владимир Путин на "Большой пресс-конференции", отвечая на вопрос "Интерфакса". "Наша экономика, столкнувшись с... "Наша экономика, столкнувшись с... читать дальше

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В России уровень безработицы уже опустился ниже допандемийного уровня и составляет 4,3%, но до конца года может подрасти до 4,4%, заявил сегодня на ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин. "Уровень безработицы, мы ставили перед собой цели вернуться к... "Уровень безработицы, мы ставили перед собой цели вернуться к... читать дальше

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Возможности поставок "Газпрома" должны покрыть потребность России в газе даже при 25-градусных морозах на территории всей страны, поставил задачу председатель правления компании Алексей Миллер на селекторе в компании. "Чтобы соответствовать таким высоким пиковым... "Чтобы соответствовать таким высоким пиковым... читать дальше

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Доля онлайн-продаж в общем объеме ювелирного рынка в России выросла до 17% в 2021 году с 13% по итогам 2020 года, свидетельствуют данные Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Совокупный объем рынка ювелирной розницы, согласно оценке АКИТ, по итогам года... Совокупный объем рынка ювелирной розницы, согласно оценке АКИТ, по итогам года... читать дальше

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Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) на уровне "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитного рейтинга компании, по мнению... Подтверждение кредитного рейтинга компании, по мнению... читать дальше

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"ДОМ.РФ Ипотечный агент" 24 декабря планирует начать размещение облигаций серии БО-001Р-15 объемом 10 млрд 93,385 млн рублей, говорится в сообщении компании. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2031 года. Дата погашения выпуска - 28 сентября 2031 года. Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,83%... Ставка 1-го купона установлена на уровне 7,83%... читать дальше

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Аналитическое рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) на уровне "AA-(RU)", прогноз - "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Подтверждение кредитного рейтинга компании, по мнению... Подтверждение кредитного рейтинга компании, по мнению... читать дальше

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