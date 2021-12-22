Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,7998 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,6 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено 37865 сделок. Объем торгов составил 153909,59 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 73,715 руб. за доллар США.

22 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7998 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 62063,894 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 767,102 млрд руб., или на...

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Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2021 г. составила 1 млрд 257,1 млн рублей, она сократилась за ноябрь на 6,4% после снижения в октябре на 1,9%, роста в сентябре на 3,1%, снижения в августе на 13,7%, увеличения на 1,8% в июле, снижения на 4,7%... читать дальше

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Уровень потребительской уверенности населения РФ в 4-м квартале 2021 года сократился на 4 процентных пункта после снижения на 1 п.п. в 3-м квартале, роста на 3 п.п. во 2-м квартале и на 5 п.п. в 1-м квартале 2021 года, следует из результатов обследования, проведенного Росстатом... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 152 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5669 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5356 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 335 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,5356 руб., максимальный - 11,6199 руб. Было заключено 335 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1440 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,3254 руб. Минимальный курс евро составил 82,9525 руб., максимальный - 83,6475 руб. Было заключено 8942... Минимальный курс евро составил 82,9525 руб., максимальный - 83,6475 руб. Было заключено 8942... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1503 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,7998 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,6 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 73,6 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Рост потребительских цен на бензин в РФ на неделе с 14 по 20 декабря составил 0,2%, оставшись на уровне предыдущей недели (с 7 по 13 декабря) после повышения на 0,4% в первую неделю месяца. Еще ранее потребительские цены на бензин росли следующими темпами: на 0,1% с 23 по 29... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в плюсе на фоне выросших мировых фондовых площадок и дорожающей нефти благодаря снижению опасений относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики. В Азии в среду преобладала... В Азии в среду преобладала... читать дальше

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За период с 14 по 20 декабря 2021 г. цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 1,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе рост цен на эту продукцию составлял 1,3%. В том числе цены на белокочанную капусту выросли на... В том числе цены на белокочанную капусту выросли на... читать дальше

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В январе-октябре 2021 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 22 трлн... читать дальше

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В ноябре 2021 года по сравнению с октябрем т.г. цены производителей промышленных товаров, по предварительным данным, выросли на 2,7%, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики. С начала года рост цен составил 27,5%. В октябре т.г. цены в помесячном... В октябре т.г. цены в помесячном... читать дальше

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Потребительские цены в РФ за период с 14 по 20 декабря 2021 года выросли на 0,32%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). На предыдущей неделе (с 7 по 13 декабря) цены увеличились на 0,06%. С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,44%, с... С начала декабря потребительские цены увеличились на 0,44%, с... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в декабре неожиданно вырос до 115,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта. В ноябре значение индекса составило 111,9 пункта. Аналитики в среднем ожидали роста... Аналитики в среднем ожидали роста... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4715 тыс. баррелей - до 423,571 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5533 тыс. баррелей и составили 224,118 млн баррелей,... Товарные запасы бензина повысились на 5533 тыс. баррелей и составили 224,118 млн баррелей,... читать дальше

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Американские фондовые индексы слабо растут в начале сессии в среду после значительного подъема по итогам торгов днем ранее, в ходе которых повышение Dow Jones и Standard & Poor's 500 стало максимальным за последние две недели. Экономика США в третьем квартале... Экономика США в третьем квартале... читать дальше

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"Московская биржа" с 28 декабря обновляет правила листинга: новыми правилами расширяется спектр ESG-инструментов в секторе устойчивого развития, уточнены требования к иностранным биржевым инвестиционным фондам (ETF), а также к облигациям, включаемым в сектор роста, определены... читать дальше

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