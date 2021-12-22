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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 10 декабря по 17 декабря на 4715 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5533 тыс. баррелей
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22 декабря 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 10 декабря по 17 декабря на 4715 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5533 тыс. баррелей
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22 декабря. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4715 тыс. баррелей - до 423,571 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5533 тыс. баррелей и составили 224,118 млн баррелей, сообщает агентство Bloomberg. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 396 тыс. баррелей, достигнув 124,154 млн баррелей. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, роста запасов бензина на 650 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 250 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
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.22 декабря 2021 года 19:01
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.22 декабря 2021 года 19:00
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.22 декабря 2021 года 18:31
Запасы нефти в США упали за период с 10 декабря по 17 декабря на 4715 тыс. баррелей, бензина - выросли на 5533 тыс. баррелей
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 4715 тыс. баррелей - до 423,571 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 5533 тыс. баррелей и составили 224,118 млн баррелей,... читать дальше
.22 декабря 2021 года 18:24
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