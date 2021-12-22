ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 73,7901 руб.

22 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 73,7901 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,05 коп.

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Разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Я считаю целесообразным в 2022 году, не откладывая в долгий ящик, приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, потому что это... читать дальше

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении в столице стоимости патента для иностранных мигрантов до 5,9 тыс. рублей. "В этом году мы увеличим стоимость патента, и он будет составлять 5900 рублей, около 6 тысяч в месяц, что, в общем, обеспечивает вполне уже... "В этом году мы увеличим стоимость патента, и он будет составлять 5900 рублей, около 6 тысяч в месяц, что, в общем, обеспечивает вполне уже... читать дальше

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Алмазодобывающая компания De Beers в ходе десятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $332 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers. Это на 24% ниже показателя предыдущего торгового цикла ($438 млн) и на 26% ниже... Это на 24% ниже показателя предыдущего торгового цикла ($438 млн) и на 26% ниже... читать дальше

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Вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров не снят с повестки дня, сроки исполнения правительством поручения главы государства продлены из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На вопрос журналистов, можно ли считать проваленным... На вопрос журналистов, можно ли считать проваленным... читать дальше

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ВЭБ 23 декабря проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К116 объемом 20 млрд рублей со сроком обращения один год, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК. Расчетная ставка 1-го купона - 8,80%... Расчетная ставка 1-го купона - 8,80%... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 73,7901 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,05 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 83,1541 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,92 пункта (1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3729,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3731,99 (+1,06%) пункта, минимальное - 3699,06... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись сегодня преимущественно в небольшом плюсе, поддержка от роста американских акций накануне компенсировала опасения по поводу распространения нового штамма коронавируса. Индексы США во вторник подскочили... Индексы США во вторник подскочили... читать дальше

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Минимальное значение за неделю (с 15 декабря по 22 декабря) - 74,43 руб. за доллар, максимальное значение - 75,0188 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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В Москве в 2021 году возведены более 7 млн квадратных метров жилья, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин. "Жилищная проблема - одна из острейших проблем города, в 2021 году в Москве будет возведено более 7 млн квадратных метров жилья, это в два раза больше, чем в... "Жилищная проблема - одна из острейших проблем города, в 2021 году в Москве будет возведено более 7 млн квадратных метров жилья, это в два раза больше, чем в... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,61/83,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 39...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,4/74,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 12 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,13/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...

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Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно растут сегодня после существенного подъема днем ранее. В минусе торгуется британский рынок. Негативом для рынка продолжают выступать новости о коронавирусе, в том числе о быстром распространении нового штамма... читать дальше

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Катализаторов для роста российского рынка акций до конца 2021 года сейчас немного, отметила в своем комментарии "Интерфаксу" руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова. "Штамм "омикрон" очень быстро распространяется по... "Штамм "омикрон" очень быстро распространяется по... читать дальше

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