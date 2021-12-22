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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 3-м квартале вырос на 4,3%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 4,3%. Относительно 3-го квартала "доковидного" 2019 года экономика увеличилась на 0,6%. Подтверждена и предварительная оценка роста ВВП за 9 месяцев на 4,6%
 
Лимит выплат за ущерб жизни и здоровью по ОСАГО вырастет в 4 раза
Минфин договорился с профильными ведомствами о ключевых изменениях системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Они предусматривают повышение порога по выплатам за ущерб жизни и здоровью, а также запрещают учитывать...
 
Новогодняя "зимняя сказка" подорожала в 3-4 раза
Средняя стоимость аренды частных домов в Подмосковье на Новый год на срок с 31 декабря по 2 января достигла 150-300 тыс. руб., в Ленинградской области - 120 тыс. Об этом "Известиям" рассказали участники рынка. В Подмосковье и Ленинградской...
 
Работа "на удаленке" не набрала популярности
Несмотря на расширение дистанционной занятости в 2020 году, этот режим работы в перспективе вряд ли станет популярным на российском рынке труда. Такой вывод делает "Коммерсантъ" из препринта работы замглавы Центра трудовых исследований Высшей школы...
 
22 декабря 2021 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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22 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
10:00 Изменение ВВП Великобритании III квартал 2021
10:45 Цены производителей во Франции Ноябрь 2021
16:30 Изменение ВВП США III квартал 2021
18:00 Индекс доверия потребителей (Conference Board) Декабрь 2021
18:00 Продажи домов на вторичном рынке жилья США Ноябрь 2021
18:30 Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране С 11 по 17 декабря

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Опубликовано /Финмаркет/
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НОВОСТИ
22 декабря 2021 года 13:46
Целесообразно разработать третий пакет мер поддержки IT-отрасли в 2022 году - Чернышенко
Разработку третьего пакета мер поддержки IT-отрасли необходимо начать в 2022 году, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Я считаю целесообразным в 2022 году, не откладывая в долгий ящик, приступить к разработке третьего пакета мер поддержки IT-отрасли, потому что это...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:39
В Москве увеличат стоимость патента для мигрантов до 5,9 тыс. рублей
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении в столице стоимости патента для иностранных мигрантов до 5,9 тыс. рублей.

"В этом году мы увеличим стоимость патента, и он будет составлять 5900 рублей, около 6 тысяч в месяц, что, в общем, обеспечивает вполне уже...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:31
В декабре продажи De Beers упали на 24% к ноябрю, на 26% в годовом сравнении
Алмазодобывающая компания De Beers в ходе десятого в этом году цикла продаж реализовала продукцию на общую сумму $332 млн, говорится в сообщении Anglo American plc, контролирующей De Beers.

Это на 24% ниже показателя предыдущего торгового цикла ($438 млн) и на 26% ниже...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:23
Вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров не снят с повестки дня - Песков
Вопрос индексации пенсий для работающих пенсионеров не снят с повестки дня, сроки исполнения правительством поручения главы государства продлены из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос журналистов, можно ли считать проваленным...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:19
ВЭБ 23 декабря проведет сбор заявок на годовые бонды на 20 млрд рублей
ВЭБ 23 декабря проведет сбор заявок на облигации серии ПБО-001Р-К116 объемом 20 млрд рублей со сроком обращения один год, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок пройдет с 11:00 до 15:00 МСК.

Расчетная ставка 1-го купона - 8,80%...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:17
ЦБ РФ установил курс доллара США с 23 декабря в размере 73,7901 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 73,7901 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,05 коп.

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22 декабря 2021 года 13:17
ЦБ РФ установил курс евро с 23 декабря в размере 83,1541 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 23 декабря, составляет 83,1541 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 16,72 коп.

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22 декабря 2021 года 13:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 13:00 мск 22 декабря растет
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 36,92 пункта (1%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3729,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3731,99 (+1,06%) пункта, минимальное - 3699,06...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:11
Фондовая Азия завершила торги умеренным ростом
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрылись сегодня преимущественно в небольшом плюсе, поддержка от роста американских акций накануне компенсировала опасения по поводу распространения нового штамма коронавируса.

Индексы США во вторник подскочили...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:05
Средний курс продажи наличного доллара США в банках Москвы достиг минимального значения за неделю и составляет 74,43 руб.
Минимальное значение за неделю (с 15 декабря по 22 декабря) - 74,43 руб. за доллар, максимальное значение - 75,0188 руб. за доллар, средний курс продажи за неделю снизился на 0,45 руб.

Это автоматическое сообщение.
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22 декабря 2021 года 13:04
За год в Москве построено свыше 7 млн кв. метров жилья - рекорд в истории города
В Москве в 2021 году возведены более 7 млн квадратных метров жилья, сообщил в среду мэр Москвы Сергей Собянин.

"Жилищная проблема - одна из острейших проблем города, в 2021 году в Москве будет возведено более 7 млн квадратных метров жилья, это в два раза больше, чем в...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 82,61/83,89 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 82,61/83,89 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 8 коп., Cредний курс продажи упал на 39...
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22 декабря 2021 года 13:02
По состоянию на 13:00 мск 22 декабря средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 73,4/74,37 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,4/74,37 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки упал на 12 коп., средний...
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22 декабря 2021 года 13:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 73,13/74,43 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,13/74,43 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 9 коп., Cредний курс продажи упал...
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22 декабря 2021 года 12:57
Большинство европейских рынков акций торгуется в плюсе
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы преимущественно растут сегодня после существенного подъема днем ранее. В минусе торгуется британский рынок. Негативом для рынка продолжают выступать новости о коронавирусе, в том числе о быстром распространении нового штамма...    читать дальше
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22 декабря 2021 года 12:45
Катализаторов для роста рынка акций РФ в преддверии Нового года немного - General Invest
Катализаторов для роста российского рынка акций до конца 2021 года сейчас немного, отметила в своем комментарии "Интерфаксу" руководитель управления инвестиционного консультирования General Invest Татьяна Симонова.

"Штамм "омикрон" очень быстро распространяется по...    читать дальше
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