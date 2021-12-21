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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5807 руб.
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21 декабря 2021 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5807 руб.
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21 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 470 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5807 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5806 руб., максимальный - 11,5832 руб. Было заключено 10 сделок. Объем торгов составил 145,49 млн руб., что на 70% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 11,5807 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
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