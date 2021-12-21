ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 74,2947 руб., евро - 83,6187 руб.

Официальный курс, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 83,6187 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 11,61 коп.

21 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 21 декабря, составляет 74,2947 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 56,17 коп.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 61296,793 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 635,739 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2714 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9764 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7725 руб., максимальный - 74,13 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,7725 руб., максимальный - 74,13 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1599 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5143 руб. Минимальный курс евро составил 83,29 руб., максимальный - 83,67 руб. Было заключено 3849 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,29 руб., максимальный - 83,67 руб. Было заключено 3849 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 406 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5867 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5707 руб., максимальный - 11,6183 руб. Было заключено 202... Минимальный курс юаня составил 11,5707 руб., максимальный - 11,6183 руб. Было заключено 202... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги во вторник в плюсе вслед за внешними фондовыми площадками и нефтью. В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил... В Азии во вторник преобладала позитивная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил... читать дальше

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"Газпром" заявил официальный прогноз дивидендов по итогам 2021 года - свыше 45 рублей на акцию, сказал в интервью корпоративному журналу "Газпром" зампред правления концерна Фамил Садыгов. Оценка Садыгова согласуется с текущими ожиданиями рынка. Опубликованный месяц... Оценка Садыгова согласуется с текущими ожиданиями рынка. Опубликованный месяц... читать дальше

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Совет директоров "Газпрома" на заседании во вторник утвердил инвестиционную программу на 2022 год на уровне рекордных 1757,68 млрд рублей, сообщила компания. Ранее максимального значения инвестпрограмма по ПАО достигала в 2018 году - после традиционного полугодового... Ранее максимального значения инвестпрограмма по ПАО достигала в 2018 году - после традиционного полугодового... читать дальше

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Контейнерный рынок РФ в ноябре 2021 года вырос на 2,2% по сравнению с тем же периодом 2020 г., до 0,533 млн TEU, сообщила FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство" ). При этом экспортный грузопоток снизился на 8%, хотя через порты Дальнего... При этом экспортный грузопоток снизился на 8%, хотя через порты Дальнего... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о налоговом эксперименте для ряда мелких предприятий и ИП. Документ освобождает их от уплаты страховых взносов, но поднимает планку налогов (по сравнению с действующей упрощенной системой налогообложения, УСН) с 6% до 8% от доходов... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок ускорили рост в ходе торгов во вторник после резкого снижения накануне. Инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет... Инвесторы ждут данных об изменении запасов топлива в Соединенных Штатах. Американский институт нефти (API) обнародует свои данные вечером во вторник, официальный отчет... читать дальше

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Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволяет гражданам и предпринимателям приватизировать земельные участки, которые находятся во втором поясе зон санитарной охраны источников водоснабжения. Предполагается, что выкуп земли позволит мобилизовать только в бюджет... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги во вторник подъемом после негативной динамики предыдущих дней. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:07 мкс увеличилось на 0,9% и достигло 35240,91 пункта. Значение Dow Jones Industrial Average к 18:07 мкс увеличилось на 0,9% и достигло 35240,91 пункта. Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени... Индекс Standard & Poor's 500 к этому времени... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2890 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,9338 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,7575 руб., максимальный - 74,12 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,7575 руб., максимальный - 74,12 руб. Было... читать дальше

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Перевозки хлебных грузов (зерно, комбикорма, крупа, мука и другие продукты перемола зерна) по железной дороге в январе-ноябре этого года снизились на 6,4% в годовом сравнении и составили 26,528 млн тонн против 28,339 млн тонн, сообщается в материалах ОАО "Российские железные... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочные рейтинги Всероссийского банка развития регионов (ВБРР) по депозитам в иностранной и национальной валюте на уровне "Ba2". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз -... Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз -... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников по итогам 2021 года увеличатся на 25,6%, прогнозирует отраслевая организация World Semiconductor Trade Statistics (WSTS). Подъем в этом году станет максимальным с 2010 года, когда показатель подскочил на 31,8%. Подъем в этом году станет максимальным с 2010 года, когда показатель подскочил на 31,8%. В текущем году в... В текущем году в... читать дальше

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