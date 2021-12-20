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20 декабря 2021 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 83,653 руб.

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20 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1077 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,653 руб.

Минимальный курс евро составил 83,4275 руб., максимальный - 83,91 руб. Было заключено 6407 сделок. Объем торгов составил 34661,95 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 83,85 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

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