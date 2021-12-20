Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до -739,9 млрд руб.

20 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 20 декабря по данным на начало операционного дня выросло до -739,9 млрд руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 60661,053 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 829,303 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3817 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2442 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,055 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено... Минимальный курс доллара США составил 74,055 руб., максимальный - 74,5 руб. Было заключено... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 681 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,6272 руб. Минимальный курс юаня составил 11,5501 руб., максимальный - 11,785 руб. Было заключено 733 сделки.... Минимальный курс юаня составил 11,5501 руб., максимальный - 11,785 руб. Было заключено 733 сделки.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1077 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,653 руб. Минимальный курс евро составил 83,4275 руб., максимальный - 83,91 руб. Было заключено 6407 сделок.... Минимальный курс евро составил 83,4275 руб., максимальный - 83,91 руб. Было заключено 6407 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ завершил торги в минусе на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений инвесторов относительно негативного влияния нового штамма "омикрон" COVID-19 на темпы восстановления мировой экономики. В понедельник в Азии преобладала негативная динамика... В понедельник в Азии преобладала негативная динамика... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной и национальной валютах АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) на уровне "BBB". Как сообщается в пресс-релизе агентства, прогноз -... читать дальше

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Американский производитель упаковки Sonoco Products Co. покупает работающую в этой же отрасли Ball Metalpack за $1,35 млрд. Ball Metalpack является совместным предприятием американских Platinum Equity и Ball Corp., сообщается в пресс-релизе Sonoco Products. Закрытие... Закрытие... читать дальше

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Аграрии РФ к 15 декабря получили на проведение сезонных полевых работ 789,5 млрд рублей кредитов, что на 19,2% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. В частности, Россельхозбанк выдал 554,4 млрд рублей (474,5 млрд рублей годом ранее),... В частности, Россельхозбанк выдал 554,4 млрд рублей (474,5 млрд рублей годом ранее),... читать дальше

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Поддержка российской экономики со стороны внутреннего потребления, вероятно, ослабнет в 2022 году, говорится в обзоре старшего экономиста BCS Global Markets (BCS GM) Натальи Лавровой. "С учетом высокой базы 2021 года (из-за восстановления спроса) и снижения бюджетных... "С учетом высокой базы 2021 года (из-за восстановления спроса) и снижения бюджетных... читать дальше

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Американские фондовые индексы активно снижаются в понедельник из-за тревог по поводу новых локдаунов в Европе, введенных с целью сдержать распространение коронавируса нового штамма "омикрон". Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в... Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в субботу объявил о введении локдауна в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5010 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 74,2228 руб. Минимальный курс доллара США составил 74,0425 руб., максимальный - 74,495 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 74,0425 руб., максимальный - 74,495 руб. Было... читать дальше

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Производство золота в России в январе-октябре 2021 года составило 291,98 тонны, сообщил Минфин со ссылкой на данные о поставках сырья на российские аффинажные заводы. Это на 1% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Производство добычного золота подросло... Производство добычного золота подросло...

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Минэкономразвития поддержало предложения крупных эмитентов о продлении на 2022 год возможности проведения годовых собраний (ГОСА) акционеров в заочном формате, сообщил "Интерфаксу" замминистра экономического развития Илья Торосов. Законы об акционерных обществах и... Законы об акционерных обществах и... читать дальше

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Нефтекомплекс "ТАНЕКО" (входит в "Татнефть") намерен в 2022 году переработать 16 млн тонн нефти, говорится в презентации предприятия. Согласно презентации, в текущем году ТАНЕКО переработает 12,5 млн тонн нефти. Таким образом, "ТАНЕКО" в 2022 году планирует увеличить переработку... читать дальше

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Минфин РФ подготовил проект положительного заключения правительства на депутатский законопроект, который устанавливает максимальную ежедневную процентную ставку по краткосрочным потребительским займам на уровне 0,8% (сейчас действует 1%) при ограничении значения полной стоимости... читать дальше

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Банк России в ноябре сократил объем золота в резервах примерно на 0,1 млн унций, следует из данных ЦБ. Это соответствует нескольким тоннам драгметалла, формат данных ЦБ РФ не позволяет дать более точную оценку. По состоянию на 1 декабря объем запасов монетарного золота... По состоянию на 1 декабря объем запасов монетарного золота... читать дальше

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