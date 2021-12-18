Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершено на четверть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На северо-востоке столицы продолжается строительство транспортной развязки... читать дальше

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Власти Сочи намерены приступить к реализации проекта по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, его профинансируют за счет инфраструктурного кредита на сумму 21 млрд рублей. "По заявке администрации Краснодарского края одобрен инфраструктурный кредит, семь... читать дальше

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Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками кофе в РФ, ситуацию с его импортом оценивает как стабильную. "Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тыс. тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная и министерство не ожидает... читать дальше

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В России на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35 направлено из резервного фонда свыше 44,6 млрд руб., такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. "Речь идёт о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых... "Речь идёт о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых... читать дальше

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Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 5 млн 363,346 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 274 млн 056,802 тыс. случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Почти 246,047 млн... читать дальше

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Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 27 тыс. 434 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 076 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции... читать дальше

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Минпромторг РФ предлагает увеличить квоту на экспорт карбамида из России с учетом ввода "Акроном" новых мощностей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru. В постановлении правительства от 3 ноября общий объем квоты на... В постановлении правительства от 3 ноября общий объем квоты на... читать дальше

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Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. планирует добиться углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году. Кроме того, Alibaba ставит целью к этому же времени сократить наполовину выбросы в цепочках поставок, сообщил главный исполнительный директор... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сумеет стабилизировать инфляцию, избежав при этом рецессии, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс. "Уверен, что мы сможем это сделать", - сказал он в интервью CNBC в ответ на просьбу... "Уверен, что мы сможем это сделать", - сказал он в интервью CNBC в ответ на просьбу... читать дальше

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Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора. По мнению Банка России, "распространение и масштабирование практики организации торговли на фондовом... По мнению Банка России, "распространение и масштабирование практики организации торговли на фондовом... читать дальше

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Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 1,67 млн тонн рыбы, рыбо- и морепродуктов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата. При этом стоимость экспорта выросла на 24% и... При этом стоимость экспорта выросла на 24% и... читать дальше

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Объем импорта розничных товаров через крупнейшие контейнерные порты США достигнет максимального уровня в истории и продемонстрирует рекордные темпы роста в 2021 году, согласно ежемесячному отчету Национальной федерации розничной торговли (NRF) и консалтинговой фирмы Hackett... читать дальше

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"НОВАТЭК" подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО, на одном из них будет соперничать с "Газпромом". Все три аукциона состоятся 18 января. Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды, на аукцион на Южно-Ниливойский участок заявки подали: ООО "ЯМАЛ Север, ООО... Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды, на аукцион на Южно-Ниливойский участок заявки подали: ООО "ЯМАЛ Север, ООО... читать дальше

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Банк России с учетом лагов переноса колебаний курса рубля в потребительские цены оценивает их вклад в текущую ценовую динамику в целом как нейтральный, говорится в комментарии ЦБ по инфляции. В ноябре обменный курс рубля снизился к доллару США на 1,5%, к юаню - на 2,1%,... В ноябре обменный курс рубля снизился к доллару США на 1,5%, к юаню - на 2,1%,... читать дальше

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Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 24% относительно того же месяца прошлого года - до $48,79 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с сентябрем текущего года они... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) до уровня "ruBBB+" и изменило прогноз на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA-" с... читать дальше

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