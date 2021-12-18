.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Все новости
.
ГЛАВНОЕ
ВВП РФ в 3-м квартале вырос на 4,3%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 4,3%. Относительно 3-го квартала "доковидного" 2019 года экономика увеличилась на 0,6%. Подтверждена и предварительная оценка роста ВВП за 9 месяцев на 4,6%
 
Инфляция пока складывается выше прогноза Банка России
Банк России по-прежнему ждет возвращения инфляции к 4-4,5% к концу 2022 года, говорится в сообщении ЦБ РФ по итогам заседания совета директоров, на котором регулятор принял решение поднять ключевую ставку сразу на 100 базисных пункта - до 8,5%...
 
Сотовые операторы планируют увеличить тарифы
Тарифы на сотовую связь в России в начале 2022 года могут вырасти на 8–10%, пишут "Известия" со ссылкой на источники. По данным Mobile Research Group, в 2020 году рост цен на сотовую связь в РФ составил 10%. Но в 2021-м тарифы практически не...
 
Число медицинских сервисов в торговых центрах за 2 года выросло на 15%
В московских торговых и офисных комплексах растет количество арендаторов, оказывающих те или иные медицинские услуги, сообщили "Ведомостям" представители консалтинговых компаний. Так, по словам старшего директора ритейл-департамента "CBRE Россия"...
 

НОВОСТИ
.
Все
.
.
Валюта
.
.
Акции
.
.
Облигации
.
.
Мировые новости
.

18 декабря 2021 года 17:42
Развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе готова на четверть
Строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершено на четверть, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. "На северо-востоке столицы продолжается строительство транспортной развязки...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 16:17
На модернизацию очистных сооружений Сочи будет выделено 21 млрд руб.
Власти Сочи намерены приступить к реализации проекта по модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства, его профинансируют за счет инфраструктурного кредита на сумму 21 млрд рублей. "По заявке администрации Краснодарского края одобрен инфраструктурный кредит, семь...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 15:42
Перебоев с поставками кофе в Россию не будет - Минсельхоз
Минсельхоз не ожидает перебоев с поставками кофе в РФ, ситуацию с его импортом оценивает как стабильную. "Объем импорта кофе в Россию с начала года составил 230 тыс. тонн. В настоящее время ситуация с поставками этой продукции оценивается как стабильная и министерство не ожидает...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 14:59
Правительство выделило более 44,6 млрд рублей на создание перспективного авиадвигателя ПД-35
В России на разработку и создание перспективного авиадвигателя ПД-35 направлено из резервного фонда свыше 44,6 млрд руб., такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"Речь идёт о двигателе большой тяги для широкофюзеляжных пассажирских и сверхтяжёлых грузовых...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 14:21
Число заражений COVID-19 в мире превысило 274 млн - Worldometer
Число людей в мире, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом COVID-19, составило 5 млн 363,346 тыс. человек. В общей сложности на планете за все время пандемии зафиксировали 274 млн 056,802 тыс. случаев заражения, сообщает сегодня портал Worldometer. Почти 246,047 млн...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 13:15
В России за сутки зафиксировано более 27,4 тыс. новых случаев COVID-19; умерших - 1 тыс. 076
Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 27 тыс. 434 случаев, умерли за сутки 1 тыс. 076 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу. "За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 12:40
Минпромторг предлагает увеличить квоту на экспорт карбамида из России
Минпромторг РФ предлагает увеличить квоту на экспорт карбамида из России с учетом ввода "Акроном" новых мощностей. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале regulation.gov.ru.

В постановлении правительства от 3 ноября общий объем квоты на...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 12:16
Alibaba рассчитывает к 2030 году добиться углеродной нейтральности собственных операций
Китайский интернет-гигант Alibaba Group Holding Ltd. планирует добиться углеродной нейтральности собственных операций к 2030 году. Кроме того, Alibaba ставит целью к этому же времени сократить наполовину выбросы в цепочках поставок, сообщил главный исполнительный директор...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 11:55
Глава ФРБ Нью-Йорка полагает, что Федрезерв сможет стабилизировать инфляцию, избежав рецессии
Федеральная резервная система (ФРС) сумеет стабилизировать инфляцию, избежав при этом рецессии, считает председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Нью-Йорка Джон Уильямс.

"Уверен, что мы сможем это сделать", - сказал он в интервью CNBC в ответ на просьбу...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 11:14
ЦБ РФ считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в инвалюте
Банк России считает невозможным заключение на организованных торгах договоров купли-продажи российских акций в иностранной валюте, говорится в сообщении регулятора.

По мнению Банка России, "распространение и масштабирование практики организации торговли на фондовом...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 10:57
Экспорт рыбы и морепродуктов из России в январе-октябре снизился на 13%
Россия за 10 месяцев этого года экспортировала 1,67 млн тонн рыбы, рыбо- и морепродуктов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Росрыболовство со ссылкой на предварительные данные Росстата.

При этом стоимость экспорта выросла на 24% и...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 10:31
Импорт розничных товаров в США в 2021 году вырастет на рекордные 18,3%
Объем импорта розничных товаров через крупнейшие контейнерные порты США достигнет максимального уровня в истории и продемонстрирует рекордные темпы роста в 2021 году, согласно ежемесячному отчету Национальной федерации розничной торговли (NRF) и консалтинговой фирмы Hackett...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 10:07
"НОВАТЭК" подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО
"НОВАТЭК" подал заявки на три участка углеводородов в ЯНАО, на одном из них будет соперничать с "Газпромом". Все три аукциона состоятся 18 января.

Как сообщили "Интерфаксу" в Минприроды, на аукцион на Южно-Ниливойский участок заявки подали: ООО "ЯМАЛ Север, ООО...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 09:46
Влияние динамики курса рубля на инфляцию является нейтральным - ЦБ
Банк России с учетом лагов переноса колебаний курса рубля в потребительские цены оценивает их вклад в текущую ценовую динамику в целом как нейтральный, говорится в комментарии ЦБ по инфляции.

В ноябре обменный курс рубля снизился к доллару США на 1,5%, к юаню - на 2,1%,...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 09:32
Мировые продажи полупроводников в октябре выросли на 24%
Мировые продажи полупроводников в октябре увеличились на 24% относительно того же месяца прошлого года - до $48,79 млрд, сообщается в пресс-релизе Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с сентябрем текущего года они...    читать дальше
.
18 декабря 2021 года 09:17
"Эксперт РА" понизило рейтинг ЦППК до уровня "ruBBB+", улучшило прогноз
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) до уровня "ruBBB+" и изменило прогноз на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне "ruA-" с...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.