Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 73,8337 руб.

Минимальный курс доллара США составил 73,56 руб., максимальный - 74,175 руб. Было заключено 38199 сделок. Объем торгов составил 184351,99 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 74,13 руб. за доллар США.

17 декабря. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8337 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 61436,092 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 112,265 млрд руб., или на...

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АО "ЛК "Европлан" установило ставку 8-10-го купонов облигаций серии БО-08 в размере 10,40% годовых, говорится в сообщении компании. Бумаги объемом 5 млрд рублей размещены в июле 2018 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Ставка... Бумаги объемом 5 млрд рублей размещены в июле 2018 года. Бумаги имеют 20 полугодовых купонов, номинал бумаг - 1 тыс. рублей. Ставка... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2935 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,8337 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,56 руб., максимальный - 74,175 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 73,56 руб., максимальный - 74,175 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,5566 руб. Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный - 11,6149 руб. Было заключено 255 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный - 11,6149 руб. Было заключено 255 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 3454 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,5466 руб. Минимальный курс евро составил 83,33 руб., максимальный - 83,9 руб. Было заключено 8042 сделки.... Минимальный курс евро составил 83,33 руб., максимальный - 83,9 руб. Было заключено 8042 сделки.... читать дальше

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Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги ПАО "Магнит" в иностранной и национальной валютах до уровня "ВВ+" с "ВВ" благодаря повышению конкурентоспособности компании и стабильному левериджу. Прогноз рейтинга -... Прогноз рейтинга -... читать дальше

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Российский рынок акций, начавший торги в миноре, и завершил пятницу в миноре. Европейские рынки акций снижались в ходе торгов. Европейские рынки акций снижались в ходе торгов. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном завершили пятницу в минусе, исключением стали австралийский и южнокорейский... Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона в основном завершили пятницу в минусе, исключением стали австралийский и южнокорейский... читать дальше

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ГК "Автодор" 27 декабря начнет размещение облигаций серии 002Р-12 на 680 млн рублей, говорится в сообщении компании. Срок обращения выпуска - 27 лет. Срок обращения выпуска - 27 лет. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Облигации будут размещаться по закрытой подписке. Круг потенциальных приобретателей - Минфин РФ и... Круг потенциальных приобретателей - Минфин РФ и... читать дальше

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Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США оштрафовала брокерское подразделение американского банка JPMorgan Chase & Co. на $125 млн за "масштабные и многолетние" нарушения требования о сохранении коммуникаций сотрудников. J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) признала... J.P. Morgan Securities LLC (JPMS) признала... читать дальше

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Расходы бюджета Китая в январе-ноябре увеличились на 2,9% относительно аналогичного периода прошлого года и составили 21,39 трлн юаней, свидетельствуют данные Минфина страны. В частности, затраты на образование выросли на 5,1%, на науку и технологии - на... В частности, затраты на образование выросли на 5,1%, на науку и технологии - на... читать дальше

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Минпромторг РФ по-прежнему ожидает роста автомобильного рынка РФ по итогам текущего года на 5%. "Подтверждаю 5%", - сказал министр Денис Мантуров журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о прогнозе роста продаж на российском рынке автомобилей в 2021... "Подтверждаю 5%", - сказал министр Денис Мантуров журналистам в кулуарах съезда РСПП, отвечая на вопрос о прогнозе роста продаж на российском рынке автомобилей в 2021... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" понизило рейтинг кредитоспособности АО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) до уровня "ruBBB+" и изменило прогноз на стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне... читать дальше

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции на заседании в пятницу поддержала предложение Минсельхоза о квоте на экспорт зерна из РФ в 2022 году в объеме 11... читать дальше

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В ходе торгов в пятницу американские фондовые индексы снижаются, инвесторы оценивают результаты заседаний крупнейших центробанков мира и следят за корпоративными новостями. Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск упал на 1,44% - до 35379,25 пункта. Standard &... Индекс Dow Jones Industrial Average к 18:10 мск упал на 1,44% - до 35379,25 пункта. Standard &... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин пообещал обратить более пристальное внимание на состояние строительных саморегулируемых организаций (СРО). "Правильно, что вы подняли проблему, потому что если это (работа СРО) не улучшает, а ухудшает ситуацию в отрасли, еще и ведет к... "Правильно, что вы подняли проблему, потому что если это (работа СРО) не улучшает, а ухудшает ситуацию в отрасли, еще и ведет к... читать дальше

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Банк Латвии изменил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) страны на этот год с 5,3% до 4,6%, говорится в сообщении ЦБ. Прогноз роста экономики в 2022 году снижен с прогнозировавшихся в сентябре 5,1% до 4,2%, а прогноз на 2023 год повышен с 3,8% до 4%. В 2024... Прогноз роста экономики в 2022 году снижен с прогнозировавшихся в сентябре 5,1% до 4,2%, а прогноз на 2023 год повышен с 3,8% до 4%. В 2024... читать дальше

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