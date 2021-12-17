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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 декабря в размере 73,733 руб.
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ВВП РФ в 3-м квартале вырос на 4,3%
Росстат сохранил оценку роста ВВП РФ в 3-м квартале на уровне 4,3%. Относительно 3-го квартала "доковидного" 2019 года экономика увеличилась на 0,6%. Подтверждена и предварительная оценка роста ВВП за 9 месяцев на 4,6%
 
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17 декабря 2021 года 14:31

ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 декабря в размере 73,733 руб.

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17 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 декабря, составляет 73,733 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 16,22 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Доллар

 
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НОВОСТИ
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17 декабря 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций
В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.

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17 декабря 2021 года 16:29
BMW намерен в 2022 году расширить присутствие на рынке Китая
Германский автопроизводитель BMW AG планирует расширить присутствие на китайском рынке в новом году. "В следующем году мы откроем три новых или модернизированных завода в Шэньяне и Чжанцзягане", - заявил член совета правления BMW, руководящий китайским направлением деятельности...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:24
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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НТЦ "Евровент" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBB-", прогноз по рейтингу – "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

Агентство отмечает что на 30 сентября 2021 (отчетная дата) у компании отсутствовала долговая...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:22
Западные санкции против РФ являются инструментом недобросовестной конкуренции - Путин
Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП.

"Это (санкции) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал глава...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:20
ВТБ разместил 35,4% выпуска однодневных бондов серии КС-4-160 на 17,7 млрд рублей
7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-160 на 17 млрд 705,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 17 декабря снижается
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,14 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3728,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3730,58 (-0,53%) пункта,...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:15
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94 с $91 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет до $84,8 с $78,7 за тонну, на кукурузу - до $55 с $54,4 за тонну.

Новые ставки пошлин будут действовать по 28...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:10
МФК "КарМани" готовит выпуск облигаций 2-й серии
К "КарМани" готовит выпуск облигаций 2-й серии, говорится в сообщении компании.

Параметры выпуска пока не раскрываются.

В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 737,5 млн рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:09
"Эксперт РА" присвоило дебютным облигациям "Биннофарм Групп" на 3 млрд руб. рейтинг "ruА"
йтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ООО "Биннофарм Групп" серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.

По данному выпуску не предусмотрены возможные...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:09
ЦБ будет зеркалировать операции в рамках бюджетного правила и инвестиции ФНБ
Банк России с началом инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет зеркалировать эти операции и операции в рамках бюджетного правила, может действовать по аналогии с четвертым кварталом 2020 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Мы будем...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:02
Путин: бизнес не должен откладывать решение проблем, связанных с загрязнением воздуха в 12-и российских городах
Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не откладывать решение проблем, связанных с загрязнением воздуха в двенадцати российских городах, нужно приступать к работе уже сейчас.

Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей,...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,17/74,47 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,17/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...
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17 декабря 2021 года 15:56
Правительство постарается обеспечить стабильность условий фискальной нагрузки на нефтянку и металлургию - Путин
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"Правительство РФ должно было предпринять необходимые шаги и увеличить нагрузку на...    читать дальше
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17 декабря 2021 года 15:50
Азиатские рынки акций в основном снизились по итогам торгов
Торги в пятницу фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном завершили в минусе, исключением стали австралийский и южнокорейский рынки.

Инвесторы оценивают итоги заседаний крупнейших центробанков в мире - ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Банка...    читать дальше
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