Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 11,5517 руб.

В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций.

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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам еврооблигаций.

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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НТЦ "Евровент" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBB-", прогноз по рейтингу – "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.

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Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП.

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7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-160 на 17 млрд 705,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94 с $91 за тонну, сообщил Минсельхоз.

Пошлина на ячмень вырастет до $84,8 с $78,7 за тонну, на кукурузу - до $55 с $54,4 за тонну.