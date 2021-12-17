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Главная / Все новости / Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -804,6 млрд руб.
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17 декабря 2021 года 10:49
Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -804,6 млрд руб.
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17 декабря. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -804,6 млрд руб. На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло -664,4 млрд руб. Это автоматическое сообщение.
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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на... читать дальше
.17 декабря 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций. Дата Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего ... читать дальше
.17 декабря 2021 года 16:29
Германский автопроизводитель BMW AG планирует расширить присутствие на китайском рынке в новом году. "В следующем году мы откроем три новых или модернизированных завода в Шэньяне и Чжанцзягане", - заявил член совета правления BMW, руководящий китайским направлением деятельности... читать дальше
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.17 декабря 2021 года 16:22
Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. "Это (санкции) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал глава... читать дальше
.17 декабря 2021 года 16:20
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.17 декабря 2021 года 16:15
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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94 с $91 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет до $84,8 с $78,7 за тонну, на кукурузу - до $55 с $54,4 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 28... читать дальше
.17 декабря 2021 года 16:10
К "КарМани" готовит выпуск облигаций 2-й серии, говорится в сообщении компании. Параметры выпуска пока не раскрываются. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 737,5 млн рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн... читать дальше
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йтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ООО "Биннофарм Групп" серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше
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Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не откладывать решение проблем, связанных с загрязнением воздуха в двенадцати российских городах, нужно приступать к работе уже сейчас. Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей,... читать дальше
.17 декабря 2021 года 16:02
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 73,17/74,47 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,17/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...
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