Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 4477,9 млрд руб., на депозитных счетах снизились до 1118,79 млрд руб.

17 декабря. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 декабря составили по Российской Федерации 4477,9 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4241,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4516,5 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4283 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 17 декабря составили 1118,79 млрд руб. против 1123,34716 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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