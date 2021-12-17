17 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Октябрь 2021
|10:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Ноябрь 2021
|10:00
|Цены производителей в Германии
|Ноябрь 2021
|12:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Декабрь 2021
|13:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Ноябрь 2021
|13:00
|Объем строительства в еврозоне
|Октябрь 2021
Это автоматическое сообщение.
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17 декабря 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам еврооблигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Размер выплат
Размер выплат на... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:30
В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций.
Дата
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
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17 декабря 2021 года 16:29
Германский автопроизводитель BMW AG планирует расширить присутствие на китайском рынке в новом году. "В следующем году мы откроем три новых или модернизированных завода в Шэньяне и Чжанцзягане", - заявил член совета правления BMW, руководящий китайским направлением деятельности... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:24
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НТЦ "Евровент" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBB-", прогноз по рейтингу – "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства.
Агентство отмечает что на 30 сентября 2021 (отчетная дата) у компании отсутствовала долговая... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:22
Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП.
"Это (санкции) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал глава... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:20
7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-160 на 17 млрд 705,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,14 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3728,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3730,58 (-0,53%) пункта,... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:15
Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94 с $91 за тонну, сообщил Минсельхоз.
Пошлина на ячмень вырастет до $84,8 с $78,7 за тонну, на кукурузу - до $55 с $54,4 за тонну.
Новые ставки пошлин будут действовать по 28... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:10
К "КарМани" готовит выпуск облигаций 2-й серии, говорится в сообщении компании.
Параметры выпуска пока не раскрываются.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 737,5 млн рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:09
йтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ООО "Биннофарм Групп" серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:09
Банк России с началом инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет зеркалировать эти операции и операции в рамках бюджетного правила, может действовать по аналогии с четвертым кварталом 2020 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы будем... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:02
Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не откладывать решение проблем, связанных с загрязнением воздуха в двенадцати российских городах, нужно приступать к работе уже сейчас.
Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей,... читать дальше
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17 декабря 2021 года 16:02
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,17/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...
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17 декабря 2021 года 15:56
Правительство РФ понимает необходимость максимальной стабильности фискальных условий для "нефтянки" и будет из этого исходить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП.
"Правительство РФ должно было предпринять необходимые шаги и увеличить нагрузку на... читать дальше
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17 декабря 2021 года 15:50
Торги в пятницу фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном завершили в минусе, исключением стали австралийский и южнокорейский рынки.
Инвесторы оценивают итоги заседаний крупнейших центробанков в мире - ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Банка... читать дальше
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