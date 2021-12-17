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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 187 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 25 выпускам еврооблигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат Размер выплат Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 18 по 24 декабря ожидаются погашения по 43 выпускам облигаций. Дата Дата Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего ... ... читать дальше

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Германский автопроизводитель BMW AG планирует расширить присутствие на китайском рынке в новом году. "В следующем году мы откроем три новых или модернизированных завода в Шэньяне и Чжанцзягане", - заявил член совета правления BMW, руководящий китайским направлением деятельности... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило НТЦ "Евровент" рейтинг кредитоспособности на уровне "ruBB-", прогноз по рейтингу – "стабильный", сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство отмечает что на 30 сентября 2021 (отчетная дата) у компании отсутствовала долговая... Агентство отмечает что на 30 сентября 2021 (отчетная дата) у компании отсутствовала долговая... читать дальше

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Антироссийские санкции являются инструментом недобросовестной конкуренции, и западные страны всегда найдут поводы для их введения, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде РСПП. "Это (санкции) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал глава... "Это (санкции) просто инструмент конкурентной борьбы сейчас", - сказал глава... читать дальше

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7 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-160 на 17 млрд 705,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 50 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется наверх после снижения. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 22,14 пункта (0,59%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3728,22 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3730,58 (-0,53%) пункта,... читать дальше

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Экспортная пошлина на пшеницу из РФ с 22 декабря повысится до $94 с $91 за тонну, сообщил Минсельхоз. Пошлина на ячмень вырастет до $84,8 с $78,7 за тонну, на кукурузу - до $55 с $54,4 за тонну. Пошлина на ячмень вырастет до $84,8 с $78,7 за тонну, на кукурузу - до $55 с $54,4 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 28... Новые ставки пошлин будут действовать по 28... читать дальше

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К "КарМани" готовит выпуск облигаций 2-й серии, говорится в сообщении компании. Параметры выпуска пока не раскрываются. Параметры выпуска пока не раскрываются. В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 737,5 млн рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн... В обращении находится три выпуска биржевых облигаций компании общим объемом 737,5 млн рублей и выпуск классических облигаций на 400 млн... читать дальше

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йтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило 15-летним облигациям ООО "Биннофарм Групп" серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей с офертой через 2 года кредитный рейтинг на уровне "ruA", сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные... По данному выпуску не предусмотрены возможные... читать дальше

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Банк России с началом инвестиций из Фонда национального благосостояния (ФНБ) будет зеркалировать эти операции и операции в рамках бюджетного правила, может действовать по аналогии с четвертым кварталом 2020 года, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы будем... "Мы будем... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин призвал бизнес не откладывать решение проблем, связанных с загрязнением воздуха в двенадцати российских городах, нужно приступать к работе уже сейчас. Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей,... Выступая на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей,... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 73,17/74,47 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 48 коп., Cредний курс продажи...

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Правительство РФ понимает необходимость максимальной стабильности фискальных условий для "нефтянки" и будет из этого исходить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде РСПП. "Правительство РФ должно было предпринять необходимые шаги и увеличить нагрузку на... "Правительство РФ должно было предпринять необходимые шаги и увеличить нагрузку на... читать дальше

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Торги в пятницу фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном завершили в минусе, исключением стали австралийский и южнокорейский рынки. Инвесторы оценивают итоги заседаний крупнейших центробанков в мире - ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Банка... Инвесторы оценивают итоги заседаний крупнейших центробанков в мире - ФРС, Банка Англии, ЕЦБ и Банка... читать дальше

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