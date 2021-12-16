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Главная  /  Все новости  /  Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 декабря
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16 декабря 2021 года 15:04

Учетные цены Банка России на драгметаллы с 17 декабря

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16 декабря. FINMARKET.RU - ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 4222,51 (+21,31) руб./грамм; на серебро - 51,58 (-1,06) руб./грамм; на платину - 2197,41 (+34,37) руб./грамм; на палладий - 3926,49 (+108,51) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Драгметаллы,  Котировки

 
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