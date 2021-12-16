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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 83,1571 руб.
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16 декабря 2021 года 13:48
ЦБ РФ установил курс евро с 17 декабря в размере 83,1571 руб.
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16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 декабря, составляет 83,1571 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 8,04 коп. Это автоматическое сообщение.
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16 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1719 руб. Минимальный курс евро составил 82,9125 руб., максимальный - 83,48 руб. Было заключено 6868 сделок.... читать дальше
.16 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5154 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,345 руб., максимальный - 73,8 руб. Была заключена... читать дальше
.16 декабря 2021 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,542 руб. Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный - 11,5799 руб. Было заключено 319 сделок.... читать дальше
.16 декабря 2021 года 18:56
Рынок акций РФ закрылся на оптимистичной ноте вместе с внешними фондовыми площадками после заседания мировых центробанков и нефтью. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3750 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний на фоне укрепления рубля. Фондовые рынки стран... читать дальше
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Количество плательщиков налога на профессиональный доход в РФ по итогам ноября составило 3,641 млн человек, за месяц зарегистрировались 315,91 тыс. новых плательщиков. Такие данные приводятся на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Снято с регистрации за месяц 73,17 тыс.... читать дальше
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.16 декабря 2021 года 18:07
Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, в четвертом квартале 2021 финансового года сократилась на 45%, или в 1,8 раза, и составила $1,233 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $2,25... читать дальше
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Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан" ("ЛКМБ-РТ") серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00065-L-001P. Как сообщалось, 3 декабря... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:59
Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В октябре промпроизводство... читать дальше
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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") серий БО-001P-16 и БО-001P-17, а также включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера... читать дальше
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Экономическая активность замедлилась в четвертом квартале текущего года, и период умеренного роста экономики, вероятно, продолжится в начале следующего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:23
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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 206 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 188 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель... читать дальше
.16 декабря 2021 года 17:06
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