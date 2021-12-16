Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности снизилось до -664,4 млрд руб.

16 декабря. FINMARKET.RU -операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 16 декабря по данным на начало операционного дня снизилось до -664,4 млрд руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 668 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 83,1719 руб. Минимальный курс евро составил 82,9125 руб., максимальный - 83,48 руб. Было заключено 6868 сделок.... Минимальный курс евро составил 82,9125 руб., максимальный - 83,48 руб. Было заключено 6868 сделок.... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3742 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 73,5154 руб. Минимальный курс доллара США составил 73,345 руб., максимальный - 73,8 руб. Была заключена... Минимальный курс доллара США составил 73,345 руб., максимальный - 73,8 руб. Была заключена... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 500 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 11,542 руб. Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный - 11,5799 руб. Было заключено 319 сделок.... Минимальный курс юаня составил 11,51 руб., максимальный - 11,5799 руб. Было заключено 319 сделок.... читать дальше

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Рынок акций РФ закрылся на оптимистичной ноте вместе с внешними фондовыми площадками после заседания мировых центробанков и нефтью. Индекс МосБиржи превысил рубеж 3750 пунктов во главе с бумагами финансовых компаний на фоне укрепления рубля. Фондовые рынки стран... Фондовые рынки стран... читать дальше

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Потребление электроэнергии в Китае, считающееся одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, в ноябре увеличилось на 3,1% - до 671,8 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. Средние темпы роста данного показателя за последние... читать дальше

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Количество плательщиков налога на профессиональный доход в РФ по итогам ноября составило 3,641 млн человек, за месяц зарегистрировались 315,91 тыс. новых плательщиков. Такие данные приводятся на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС). Снято с регистрации за месяц 73,17 тыс.... читать дальше

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Американский рынок акций начал торги на позитивной ноте, однако затем два из трех основных индексов ушли в минус. Федрезерв днем ранее сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов... Федрезерв днем ранее сохранил процентную ставку в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, как и ожидалось. Также ФРС сообщил, что уменьшит объемы выкупа активов... читать дальше

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Чистая прибыль американской Adobe Inc., крупнейшего в мире разработчика программного обеспечения для обработки изображений, в четвертом квартале 2021 финансового года сократилась на 45%, или в 1,8 раза, и составила $1,233 млрд, или $2,57 в расчете на акцию, по сравнению с $2,25... читать дальше

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Московская биржа" зарегистрировала выпуск облигаций ООО "Лизинговая компания малого бизнеса республики Татарстан" ("ЛКМБ-РТ") серии 001Р-01, говорится в сообщении биржи. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00065-L-001P. Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-01-00065-L-001P. Как сообщалось, 3 декабря... Как сообщалось, 3 декабря... читать дальше

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Объем промышленного производства в США в ноябре увеличился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в сообщении Федеральной резервной системы. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали повышение на 0,7%. В октябре промпроизводство... В октябре промпроизводство... читать дальше

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"Московская биржа" зарегистрировала облигации ООО "ДОМ.РФ ипотечный агент" (ранее "Фабрика ИЦБ") серий БО-001P-16 и БО-001P-17, а также включила их в первый уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Выпускам присвоены регистрационные номера... Выпускам присвоены регистрационные номера... читать дальше

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Экономическая активность замедлилась в четвертом квартале текущего года, и период умеренного роста экономики, вероятно, продолжится в начале следующего года, сказала председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард в ходе пресс-конференции по итогам прошедшего... читать дальше

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Валовой внутренний продукт Белоруссии в январе-ноябре 2021 года составил 158,3 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2020 года, говорится в сообщении Белстата. Темп роста ВВП Белоруссии по итогам 11 месяцев продолжил... Темп роста ВВП Белоруссии по итогам 11 месяцев продолжил... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 18 тыс. - до 206 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Неделей ранее число обращений составило 188 тыс. Первоначально сообщалось о том, что показатель... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг ЗАО "Краус-М" на уровне "ruBBB" со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Агентство положительно оценивает уровень долговой нагрузки компании. Долг представлен облигационным займом, выпущенным в... Агентство положительно оценивает уровень долговой нагрузки компании. Долг представлен облигационным займом, выпущенным в... читать дальше

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Сумма долгов населения по ипотечным кредитам выросла более чем на 25% за год и достигла 11,4 трлн рублей, заявила аудитор Счетной палаты Наталья Трунова. "У нас наблюдается рост задолженности по ипотеке. По данным Центробанка, задолженность по жилищным кредитам на 1... "У нас наблюдается рост задолженности по ипотеке. По данным Центробанка, задолженность по жилищным кредитам на 1... читать дальше

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