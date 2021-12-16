16 декабря 2021 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 декабря. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|Октябрь 2021
|13:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Октябрь 2021
|15:00
|Процентная ставка Банка Англии
|Декабрь 2021
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|Декабрь 2021
|16:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 05 по 11 декабря
|16:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Декабрь 2021
|16:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Ноябрь 2021
|16:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Октябрь 2021
|16:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 28 ноября по 04 декабря
|17:15
|Промышленное производство в США
|Ноябрь 2021
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16 декабря 2021 года 09:20
Производители сельскохозяйственной техники и оборудования с 2022 года смогут получить федеральное финансирование на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию действующих производств, сообщает пресс-служба правительства.
Соответствующие правила... читать дальше
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16 декабря 2021 года 09:11
В ноябре объем японского экспорта увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20,5% - до 7,367 трлн иен ($64,55 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны.
Рост экспорта существенно ускорился по сравнению с 9,4% месяцем ранее, но оказался... читать дальше
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16 декабря 2021 года 09:03
Большинство аналитиков ждут повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, 17 декабря, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, на фоне развития ситуации с инфляцией.
Некоторые экономисты, допуская шаг в 100 б.п., в качестве базового варианта... читать дальше
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16 декабря 2021 года 09:02
6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-160 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка.
Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:54
Цены на нефть растут в четверг на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС).
Поддержку рынку также оказало более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:47
Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в четверг.
Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду.
Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0%... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:40
Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в октябре снизились на $198 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $3,720 млрд.
Согласно данным американского Минфина, на конец октября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $554 млн... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:34
Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали самый существенный рост за последнюю неделю на итогах встречи руководства Федеральной резервной системы.
Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 383,25 пункта (1,1%) и достиг 35927,43... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 10,72 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 декабря 2021 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,58 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 декабря 2021 года 08:28
Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США, но повысила его относительно динамики потребительских цен в стране в 2021 году.
Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 5,5% по итогам текущего года против ожидавшихся в сентябре... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:20
На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6867... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:20
Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,64-73,7 руб., по... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:14
Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду.
Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,26%, до 470,76 пункта.
Германский DAX прибавил 0,2%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB... читать дальше
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16 декабря 2021 года 08:07
Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 14-15... читать дальше
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