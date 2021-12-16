ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 73,851 руб.

16 декабря. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 декабря, составляет 73,851 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 38,12 коп.

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Производители сельскохозяйственной техники и оборудования с 2022 года смогут получить федеральное финансирование на разработку и выпуск новых видов продукции, а также на модернизацию действующих производств, сообщает пресс-служба правительства. Соответствующие правила... Соответствующие правила... читать дальше

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В ноябре объем японского экспорта увеличился по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 20,5% - до 7,367 трлн иен ($64,55 млрд), свидетельствуют данные министерства финансов страны. Рост экспорта существенно ускорился по сравнению с 9,4% месяцем ранее, но оказался... Рост экспорта существенно ускорился по сравнению с 9,4% месяцем ранее, но оказался... читать дальше

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Большинство аналитиков ждут повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в пятницу, 17 декабря, сразу на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 8,5%, на фоне развития ситуации с инфляцией. Некоторые экономисты, допуская шаг в 100 б.п., в качестве базового варианта... Некоторые экономисты, допуская шаг в 100 б.п., в качестве базового варианта... читать дальше

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6 декабря. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 17 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-160 объемом 50 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии... читать дальше

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Цены на нефть растут в четверг на фоне общего увеличения аппетита к риску на мировых рынках благодаря решениям Федеральной резервной системы (ФРС). Поддержку рынку также оказало более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на... Поддержку рынку также оказало более существенное, чем ожидалось, снижение запасов нефти в США, показавшее, что спрос на... читать дальше

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Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики в четверг. Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду. Инвесторы оценивают итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы США, завершившегося в среду. Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0%... Американский ЦБ сохранил процентную ставку в диапазоне от 0%... читать дальше

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Вложения России в казначейские обязательства министерства финансов США в октябре снизились на $198 млн по сравнению с предыдущим месяцем - до $3,720 млрд. Согласно данным американского Минфина, на конец октября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $554 млн... Согласно данным американского Минфина, на конец октября РФ принадлежали долгосрочные госбумаги на сумму $554 млн... читать дальше

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Американские фондовые индексы в среду продемонстрировали самый существенный рост за последнюю неделю на итогах встречи руководства Федеральной резервной системы. Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 383,25 пункта (1,1%) и достиг 35927,43... Dow Jones Industrial Average в среду увеличился на 383,25 пункта (1,1%) и достиг 35927,43... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 4 выпускам облигаций на общую сумму 70,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 10,72 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $26,58 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) понизила прогноз роста ВВП США, но повысила его относительно динамики потребительских цен в стране в 2021 году. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 5,5% по итогам текущего года против ожидавшихся в сентябре... Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 5,5% по итогам текущего года против ожидавшихся в сентябре... читать дальше

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На 08:05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 2029 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 73,6867... читать дальше

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Изменения доллара США и евро на старте торгов "Московской биржи" в четверг незначительные, рубль стабилен к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала. Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,64-73,7 руб., по... Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,64-73,7 руб., по... читать дальше

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Европейские фондовые индексы не показали единой динамики по итогам торгов в среду. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,26%, до 470,76 пункта. Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 поднялся на 0,26%, до 470,76 пункта. Германский DAX прибавил 0,2%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB... Германский DAX прибавил 0,2%, французский CAC 40 - 0,5%, итальянский FTSE MIB... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, говорится в коммюнике Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания, прошедшего 14-15... читать дальше

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